下月4日起 职总超市100种必需品每周五打九五折

职总平价合作社推出一系列优惠计划，帮助消费者应对生活成本上涨。这包括职总平价超市和霸级超市从3月4日起，每个星期五为100种生活必需品提供5％折扣，直到今年底。

周一至周五每天提供不同优惠

这些生活必需品包括米、食用油、鸡蛋、牛奶、蔬菜、肉类，以及洗衣和纸制品。这一系列优惠措施加上职总超市现有其他折扣优惠，如建国一代和立国一代优惠计划等，职总超市周一至五就会每天提供不同优惠，所有折扣计划加起来，预计今年将为消费者节省超过1200万元。