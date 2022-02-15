下月4日起 职总超市100种必需品每周五打九五折 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 摄影 / 白艳琳 发布 / 2022年2月15日 5:00 AM 职总富食客和Kopitiam集团属下超过80家食阁和咖啡店，从昨天起把咖啡乌少糖或无糖，以及茶乌少糖或无糖的价格，维持或削减至9角钱，直到年底。图为盛港的河滨坊Kopitiam食阁饮料摊位展示这项优惠计划的告示。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 职总平价合作社推出一系列优惠计划，帮助消费者应对生活成本上涨。这包括职总平价超市和霸级超市从3月4日起，每个星期五为100种生活必需品提供5％折扣，直到今年底。周一至周五每天提供不同优惠这些生活必需品包括米、食用油、鸡蛋、牛奶、蔬菜、肉类，以及洗衣和纸制品。这一系列优惠措施加上职总超市现有其他折扣优惠，如建国一代和立国一代优惠计划等，职总超市周一至五就会每天提供不同优惠，所有折扣计划加起来，预计今年将为消费者节省超过1200万元。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 职总超市 生活成本 必需品 老妇顾中风夫 拾荒帮补家用 咖啡店业者：电费猛涨 饮料不得不起价