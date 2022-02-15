国会提两法案加强管制赌博 多7万租赁组屋居民6月起禁入赌场

社会及家庭发展部发文告说，今年6月1日起，所有在公共租赁计划下，以津贴价租房的租户和居民不准进入赌场和私人会所的老虎机房，或在博彩公司注册网络账户，以防止生活原本就不宽裕的家庭受到嗜赌问题困扰。

内政部计划今年中设立赌博管制局，统一监管所有赌博活动。今年6月起，约有多7万名租赁组屋居民会自动被纳入“禁足”名单，不得进入赌场和老虎机房，以减少赌博对他们和家人的不良影响。

涉非法赌博被捕者去年减至758人

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天（2月14日）在国会先后为新加坡赌博管制局法案和赌博管制法案提出一读。

根据内政部文告和数据，我国的赌博相关罪案维持在低水平，2011年有938人涉非法赌博活动被捕，去年减至758人。潜在的病态和问题赌博比率也维持在约1％。

然而，科技使赌博产品越来越普及，赌博与游戏之间的界限也逐渐模糊，例如有商家售卖神秘盒子，以及在电子游戏中推出战利品箱等。

目前，内政部赌博管制单位和赛马博彩管理局等机构分别管制不同形式的赌博活动，为了更充分应对新兴赌博产品和趋势，内政部前年宣布把赌场管制局重组为新的赌博管制局（Gambling Regulatory Authority），成为管制各类赌博活动的单一机构。

配合法案，社会及家庭发展部也会加强应对赌博的社会保障。其中，受益于政府社会援助与津贴计划，如社区关怀计划（ComCare）中短期援助的公众、拖欠至少六个月租金的建屋局公共租赁计划租户，以及未脱离穷籍的破产者等，目前已不准进入赌场和私人会所的老虎机房，或在博彩公司注册网络账户。

社会及家庭发展部发文告说，今年6月1日起，这项法定禁止令（Exclusion by Law）会扩大至所有在公共租赁计划下，以津贴价租房的租户和居民，从上游着手，防止生活原本就不宽裕的家庭受到嗜赌问题困扰。

社会及家庭发展部发言人答复《联合早报》询问时指出，目前约有4万3000人受制于法定禁止令，其中约1万8000人住在租赁组屋。随着这项禁止令进一步扩大，另有约7万名租赁组屋的租户和居民也会纳入其中。

此外，内政部去年已针对赌博法律展开公共咨询，这次拟通过赌博管制法案修正部分条文，更好地应对赌博新趋势，也更新相关罪名与刑罚。

与亲友在家中赌博不算违法

法案明确指出，家人和朋友在家中面对面进行的社交赌博不算违法。网上社交赌博则因执法上的限制会继续禁止，警方也将严厉打击任何趁机开展非法赌博活动的犯罪团伙。

法案也会修正赌博的定义，以涵盖现有和新兴赌博产品。例如，投注所指的不再限于赛马和体育赛事，也包括任何比赛、活动的结果。

内政部指出，当局稍后还会提呈赌场管制（修正）法案，加强赌博管制局在监管赌场方面的效率，并确保赌场条例与时俱进。

国会今天继续开会。

两赌博管制相关法案要点：

新加坡赌博管制局法案

● 赌场管制局重组为新的赌博管制局

赌博管制法案

● 修改赌博的定义，涵盖现有和新兴赌博产品

● 提供赌博的私人场所须申请执照，售卖神秘盒子等产品须遵守类别执照条例

● 家人和朋友在家中面对面进行社交赌博，不算违法

● 线上和线下赌博罪行都采用三级刑罚结构

● 加重非法赌博的刑罚

● 未满年龄赌博将构成刑事罪