维文今访柬埔寨金边 出席亚细安外长会议

我国外交部长维文医生今天起出访柬埔寨金边三天，除了出席今年的首场亚细安外长会议，也将会见柬埔寨首相洪森。

维文到访金边的首两日将与洪森、柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长布拉索昆（Prak Sokhonn）以及其他柬埔寨政要举行双边会议。外交部文告说，这次的访问再次肯定了新柬两国友好且长远的双边关系。

缅甸局势不见缓解 将成会议讨论重点

柬埔寨是今年的亚细安轮值主席国，将于明后两天召开亚细安外长非正式会议。这是柬埔寨接棒为轮值主席国后主办的首场亚细安高级别会议。会议原订上个月召开，但因多国外长无法出席而延期。外界普遍认为，会议其实是因亚细安成员国无法就如何推进缅甸和平进程达成共识才被迫挪后。

由于缅甸军政府在落实亚细安五点共识、推进国内和平进程方面无甚进展，所以亚细安已决定不邀请缅甸外长出席明天的非正式会议，而是要求缅甸派非政治代表出席。

每年年初举办的亚细安外长非正式会议旨在为下来一年的工作制定大方向，也为成员国提供一个较放松的环境，让他们可以更坦诚和深入地讨论问题。

至今不见缓解的缅甸局势相信会是本次会议的讨论重点之一。

今年的亚细安会议主题定为“亚细安：共同应对挑战（ASEAN A.C.T.: Addressing Challenges Together）”。

我国外交部文告指出，亚细安成员国将在外长非正式会议上讨论今年须优先推进的工作事项，评估亚细安共同体的建设与伙伴国的合作，并就区域和国际议题交换看法。