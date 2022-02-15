为用电量大商户缓解电价波动冲击 临时电力合约辅助计划延长至5月 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 林慧敏 黄贝盈 李蕙心 发布 / 2022年2月15日 5:00 AM 去年底，多家电力零售业者相继退出市场后，约1万1000个大型商业用户被迫转向电力批发市场购电，包括食品制造商和购物商场。由于电力批发价波动大，能源市场管理局宣布延长辅助计划，为受影响的商业用户提供定价配套直到今年5月。图为食品制造商Growthwell Foods在圣诺哥裕廊集团食品中心的创新与研发生产中心。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 今年1月，能源市场管理局与电力零售商合作，推出临时电力合约辅助计划，为无法取得电供合约的大型商业用户提供一个月的定价配套。这项计划过后延长一个月至本月底，现在进一步延至5月。能源市场管理局将延长临时电力合约辅助计划，继续为用电量大的商业用户提供定价配套，直到今年5月。有意签订3月份电力合约的用户，可从今天起同参与计划的电力供应商接洽。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 临时电力合约辅助计划 电力 商业用户 电供 口头询问 国会 涉10亿元骗案 公司董事黄有志加控18条罪 前食阁经理“偷吃”4万元监八个月