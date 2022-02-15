为用电量大商户缓解电价波动冲击 临时电力合约辅助计划延长至5月

今年1月，能源市场管理局与电力零售商合作，推出临时电力合约辅助计划，为无法取得电供合约的大型商业用户提供一个月的定价配套。这项计划过后延长一个月至本月底，现在进一步延至5月。

能源市场管理局将延长临时电力合约辅助计划，继续为用电量大的商业用户提供定价配套，直到今年5月。有意签订3月份电力合约的用户，可从今天起同参与计划的电力供应商接洽。