易华仁：飞航情报区范围相关安排 与印尼协定25年期满后经同意可延长 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 杨浚鑫 邓玮婷 发布 / 2022年2月15日 5:00 AM 上个月底的新印领导人非正式峰会上，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤（左一）和印度尼西亚海洋事务与投资统筹部长卢胡特（右一）在李显龙总理（左二）和印尼总统佐科（右二）的见证下，签署有关调整新加坡与雅加达飞航情报区范围的协议。张志贤昨天在国会说，协议为这个重要领域在一代人甚至更长的时间里，提供持久、牢固的合作基础。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 多名议员关注新印飞航情报区协议25年期满后，双方会做怎样的安排。交通部长易华仁说，新印同意在25年期满前，咨询彼此和国际民航组织的看法，以继续确保国际民航在协议期满后的安全与效率。在达成新协议前，双方将继续执行届时的安排。新加坡将继续履行职责，以安全、有效的方式为民航提供空中航行服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新印关系 飞航情报区 国际民航组织 新加坡交通部 易华仁 张志贤 国会 涉10亿元骗案 公司董事黄有志加控18条罪 前食阁经理“偷吃”4万元监八个月