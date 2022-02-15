易华仁：飞航情报区范围相关安排 与印尼协定25年期满后经同意可延长

多名议员关注新印飞航情报区协议25年期满后，双方会做怎样的安排。交通部长易华仁说，新印同意在25年期满前，咨询彼此和国际民航组织的看法，以继续确保国际民航在协议期满后的安全与效率。在达成新协议前，双方将继续执行届时的安排。新加坡将继续履行职责，以安全、有效的方式为民航提供空中航行服务。