自然学会观鸟小组委员会委员林金泉主办观鸟比赛，推出新颖的观鸟方法，去年将近250人参加，打破参赛人数纪录。林金泉留意到现在有越来越多父母带孩子参加，主动报名参加的学生也增加了。

在三巴旺农村长大，儿时常到沟渠抓鱼，到树林观鸟和抓蜘蛛等的林金泉（58岁，采购经理），长大后也离不开自小就接触的大自然和生物。

服兵役时，林金泉加入新加坡自然学会，并参加学会的第一届观鸟大赛。

“当时，就只有两组人参加，一共八个人。37年来，观鸟大赛从1984年开始举办的几组人，逐渐壮大，吸引多名会员参加，但那时也只有五六十人而已。

“一直到2019年，丰树集团给予定期赞助后，人数跃增，观鸟的各类组别扩大，吸引超过200多人参加。”

林金泉是自然学会观鸟小组委员会委员，主办最少10届的大赛，经验丰富。

他指出，观鸟比赛没有因为冠病疫情而停办，“自然学会坚守各种冠病管制条例，推出新颖的观鸟方法，反而吸引更多人参加。去年就有将近250人参加，打破过去的参赛人数纪录。”

林金泉也留意到现在有越来越多父母带孩子参加，主动报名参加的学生也增加了。

他指出，除了掌握各种查找和搜索资料的技能，现代的年轻人也更懂得利用社交媒体等资源交流。

“我们看到的新面孔越来越多了。比起老一辈，年轻人更容易吸取各种鸟类知识，这可说是个好现象。”

除了主办常年的观鸟比赛，自然学会也派人到学校，跟学生分享自然界的生物等知识。

林金泉拥有爱鸟的热忱，也热爱环境保护。

“过去，我们都忙碌于讨生活，不谈环境或大自然的保护。如今，我们得保护仅剩的一点自然界了。”