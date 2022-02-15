咖啡店业者：电费猛涨 饮料不得不起价

电费涨价，一些咖啡店业者也跟着涨价。本地咖啡店业者透露，目前须承担多三倍的电费，因此茶水涨1角钱。

全球能源市场供不应求促使一些本地中小企业的电费增加三到五倍，当中餐饮、制造和零售等“耗能大户”首当其冲，随着旧电费合同的到期，预计今年会有更多企业受到影响。

由于能源批发市场价格飙升，去年已有五家电力零售商退出市场，本地不少咖啡店业者从去年就受影响，电费飙升三倍之多，营运成本加重。

在本地经营三家咖啡店的洪先生接受《新明日报》访问时说，去年11月电力零售商退市后，咖啡店自动转向新能源服务公司（SP Service）买电，每月电费上涨了至少一倍多。

业者营运成本上涨，部分或转嫁到消费者身上？洪先生说，在成本增加的情况下，为了维持咖啡店的营运，只能把部分成本转嫁到消费者身上。

目前茶水价格已上调，以咖啡为例，原价1.20元，如今增加了1角钱至1.30元。

洪先生说，不单电费，物价和煤气价格也上涨了不少，业者承受了巨大的成本增加，“100名顾客大概会出现一个人投诉价格上涨，其他顾客都表示理解”。而除了茶水，一些熟食摊位的食物价格也逐步上调。

洪先生也说，冠病期间，咖啡店生意就已经很难，如今只希望能维持，不要亏钱。

榜鹅埃奇德尔坪（Edgedale Plains）第660A座组屋咖啡店“饮食村”老板卓俗锟受访时则说，从2010年起和私人零售商购买电力，每月电费大约在4000元，去年底开始价格涨了三倍至1万2000元。

他说，电费占了主要营运成本，目前致力于维持生意，目前成本高到就快“受不了”。

经营两家咖啡店的他披露，疫情前原本有意扩张咖啡店生意，因疫情缘故被搁置，如今咖啡店最多允许两人堂食，生意大受影响，而物价、煤气和电费上扬让他“打了退堂鼓”。

完整报道，请翻阅2022年2月15日的《新明日报》。