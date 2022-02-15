滥赌装修商 骗110人逾24万元

染上赌瘾无法自拔，装修商在三年里到处行骗，声称能为居民提供装修服务，拿了钱就走人，110人被骗超过24万元。

被告的一些罪行，甚至是在被控上庭后犯下的，加入家居改进计划（HIP）翻新旧组屋的好些居民都被他骗走了血汗钱。

被告陈志泉（49岁）昨天（2月14日）承认29项控状，其余85项控状交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告2016年经营CM Aluminium Windows and Door的装修生意，到处上门向居民推销装修服务。若有居民要装修，被告就会先收押金，然后把相关工程外包给二手承包商。工程完成后，居民才将余款付给后者。

然而，被告在2016年中开始染上赌瘾，每周光顾赌场三次，还频频买万字票和赌球，结果在2017年初就输了10万多元。为了抵消这笔开销，被告开始私吞顾客押金，甚至提高押金数额。这么一来，二手承包商在完工后收取的款项减少，连材料费都不够，但被告始终不付钱。

两人最后撕破脸，被告接下来就没人愿意承包他的工作，但他还是继续接订单，每次收了押金就失联。

从2017年1月至11月，共有33人向警方报案，指被告骗人。

被告在2018年停止行骗，但他却因为染上毒瘾，在戒毒所关了一年，直至2019年3月才获释。

他过后重启装修生意，想以正当的方式赚钱还债，无奈赚的钱远远不够还债，他因此又走回头路，赌输后再次欺骗顾客。

被告在2019年12月被控欺骗，他在2020年1月现身法庭后弃保潜逃，直到隔年7月才被逮捕。

潜逃期间，被告以如出一辙的手法继续行骗，还特地找加入家居改进计划的旧组屋下手，因为这些组屋的屋龄较高，居民更需要装修服务。

2020年1月至7月期间，共有81人被骗，损失16万9510元。

综合所有罪状，被告一共欺骗110人，骗得24万7400元。被告事后偿还11名顾客7970元，并为其中两人提供价值5760元的装修服务。

控方指被告案底累累，曾因为欺骗罪坐牢和两次判入改造性监禁，但长期监禁似乎却起不了阻遏的作用，促法官判被告更长刑期以保护公众。法官因此下令当局提呈报告，看被告是否适合接受改造性监禁或预防性监禁。

案展至下月7日下判。（人名译音）