涉10亿元骗案 公司董事黄有志加控18条罪

涉及超过10亿元骗案的公司董事遭加控18项控状，指他把超过1亿2000万元赃款转给他人，甚至把部分款项转移出境。

黄有志（34岁）是Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading（EGT）的董事，他涉嫌从2017年10月至2021年2月期间，欺骗约958名投资者投入逾10亿元参与镍（nickel）贸易投资计划而被控。

他原本面对75项控状，包括欺骗、严重失信、伪造文件、抵触公司法令等。加上星期一（2月14日）提呈的新控状，他目前面对93项控状。

最新控状包括八项抵触防止贪污法令的罪名，指他在2020年3月至2021年6月期间，将骗得的赃款转移到其他公司和他人的户头，试图隐藏赃款的存在。

综合控状，被告涉嫌转移超过1亿2000万元赃款，甚至将其中105万新元和225万美元（约303万新元）转移到海外的银行户头。

被指欺骗财富管理公司 伪造银行户头存款等文件

黄有志也面对多四项欺骗控状，指他四次向Envysion Wealth Management私人有限公司（简称EWM）谎称，EGT与另一家公司Raffemet私人有限公司签署合约，共售卖2万4000公吨的镍给后者。EWM因而上当，继续把资金投入EGT。事实上，EGT并没打算进行这笔交易。

为了行骗，黄有志也涉嫌与两名同谋钟明峰（译音）和王永慧（译音）共谋伪造数份电子文件，包括银行户头存款额，以制造公司拥有超过319万元存款的假象、其他投资公司的合并会计报表，以及船运公司发出的账单等。

黄有志之前面对的控状，除了指他欺骗数人投资，还包括指他教唆他人提交虚假文件谎称公司的缴足股份资本（paid-up share capital）从1000元增至100万元。

据《联合早报》之前报道，被告拖欠投资者约8亿4230万元，还有至少2亿8220万元下落不明。

被告目前以400万元保释在外。案展至3月28日过堂。