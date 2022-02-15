前食阁经理“偷吃”4万元监八个月

口福前食阁经理两个月内“偷吃”饮食摊的收入，还利用社区发展理事会的礼券补“漏洞”，一共失信4万多元。

被告洪俊贤（36岁，译音）用赃款给海外直播网红买礼物，最终付上坐牢八个月的代价。

被告是口福位于淡滨尼44街第478座组屋的食阁经理。他于星期一（2月14日）承认一项失信罪，指他从去年5月1日至6月30日失信4万8517元的现款。

2020年6月，政府推出可当现金使用的社区发展理事会（简称CDC）礼券，协助受冠病疫情打击者，并支持摊贩和邻里商店的生意。口福当时也开始接受顾客以礼券支付饮食。

除了向食阁的不同摊位收取现金收入，隔天存入银行，被告每天须列出以不同付款方式收到的收入详情，包括现金、CDC礼券，以及NETS、转账卡（Debit card）和信用卡，每周也须把礼券交给管理数个分行的区域经理核算。

去年5月，被告发现区域经理没有每周要他交出礼券，后者也没发现日常现金收入和所存入银行的款项是否有差异，就决定抓住这个漏洞“偷吃”。

根据案情，被告用两种方法失信，其一是报大每天收到的礼券量，然后“偷吃”部分现金，再用报大的礼券填补差额。其二是直接把钱“吃掉”，只存入较小额的现金。

主控官指被告的失信行为对其他餐饮业者可能起着不良影响，而决定不要接受CDC礼券，因为礼券难核查，相关过程中还可能出现像被告这类利用疏漏从中获利的人。

主控官说，被告失信款项大，至今也没有归还欠款，促法官给予严惩，判他坐牢八个月。

被告为自己求情时，形容自己行为疯狂，但不会重犯，求法官轻判。

被告说他父亲已退休，母亲是兼职工人，他是家里经济支柱，促法官判短刑期，否则没人可以帮他养家。