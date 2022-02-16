指反对党领袖不手持空白支票 李总理：任何政党执政都应坚守诚信

国会昨天辩论两项动议，分别涉及如何处置辣玉莎，以及三名工人党领导人。李显龙总理强调，诚信是民主制度的关键，而随着新加坡趋向竞争更激烈的政治环境，反对党的能力与诚信不再是无关紧要的事。

新加坡人希望看到更多政治竞争，李显龙总理也预期这是新加坡应走的方向，他希望日后不论哪个政党获得人民委托，都应要求他们坚守诚信、行为正直。就算是国会反对党领袖，也不手持空白支票。

国会特权委员会本月10日发表有关盛港集选区前议员辣玉莎“撒谎门”的建议报告。国会领袖英兰妮昨天（2月15日）在国会就报告提出两项动议，分别涉及如何处置辣玉莎，以及三名工人党领导人——秘书长毕丹星、主席林瑞莲和副主席费沙。

李总理在近40分钟的讲话中，强调诚信是民主制度的关键，而随着新加坡趋向竞争更激烈的政治环境，反对党的能力与诚信不再是无关紧要的事。

身为行动党秘书长的李总理说：“我作为人民行动党的领袖，职责是确保我们执政时竭尽所能，尽可能在选举中，争取到人民的委托。

“但作为国家领导人，我的职责也包括最大限度地，确保未来选举无论哪一方胜出，它都将坚持和遵守和行动党同样高标准的优良操守和诚信。这样我们的民主制度才能正确运作下去，无论是哪一方接手掌控，都不会前功尽弃。”

辣玉莎去年三次向国会撒谎，国会特权委员经调查后建议罚她3万5000元，并认为应把作伪证的毕丹星，和拒绝回答委员会提问的费沙交给总检查署。

毕丹星不接受调查结果

毕丹星不接受调查结果。他昨天重申自己从未指示辣玉莎隐瞒真相，并质问委员会为何没有追究辣玉莎撒谎的理由，而是把重点放在她未经证实的证词，即她声称工人党领导人让她把谎言带进坟墓。

但李总理指出，委员会通过调查发现，三位工人党领导的证词与他们的实际作为或不作为，存在明显矛盾，甚至连三人的说辞都有严重不一致之处。

他说，如果三人在宣誓下撒谎自保，掩盖自己所扮演的角色，将责任完全推到辣玉莎身上，这就比辣玉莎所作所为来得更严重，辜负了民众对他们身为代议士的信任，尤其是国会反对党领袖毕丹星。

“撒谎门”也违背工人党所宣称的理念。李总理特地提及工人党前秘书长刘程强，认为刘程强在任内为工人党设定了不同的基调，希望工人党能助新加坡建设世界第一国会。“他必然对他的接班人所做的感到难过。”

但李总理强调，“撒谎门”不一定是我国民主进程的挫折，前提是国会须就毕丹星和他的工人党同僚辱没国会标准，以及可能违法，要求他们负起责任。

李总理理解和接受新加坡人希望看到更多政治竞争，并预计新加坡长远而言将往这个方向发展。这也是他在2020年全国大选、工人党夺下第二个集选区时，提出让毕丹星出任国会反对党领袖的原因。

国会通过动议将毕丹星和费沙交总检察署调查

但国会反对党领袖肩负着一定责任，须为反对党议员定调，在自己党中树立行为标准。李总理说：“最重要的是，他要保持诚信，让自己无可非议。国会反对党领袖不握有空白支票。”

除了三位工人党领导，昨天没有其他反对党议员参与辩论。发言的行动党议员和两位官委议员洪月霞和约舒亚（Raj Joshua Thomas）都同意，将毕丹星和费沙交给总检察署调查是最佳方案，可让当事人有机会为自己辩护，避免国会的任何决定被视为具政治动机。

国会最终通过两项动议，但10名工人党议员将他们反对动议的立场记录在案。对于辣玉莎10月4日重复谎言却处以较低的1万元罚款，两名前进党非选区议员也表明反对立场。

国会已经休会。