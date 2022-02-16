包括推广使用生物认证及网银应用等 黄循财：本地金融机构须提升反诈骗能力

银行的钓鱼骗案并非传统意义上的网络袭击，而是既有规模又有速度的大骗局，本地金融机构必须加快反制行动，以及提升反诈骗能力。这包括要求客户确认后才转账、用生物认证取代短信，以及大力推动利用银行应用完成交易等。

去年底发生的华侨银行钓鱼短信诈骗案引发社会关注，有39名议员昨天（2月15日）在国会上提出相关疑问。

财政部长、新加坡金融管理局副主席黄循财昨天在国会上发表部长声明时说，诈骗案发生后，华侨银行有采取行动，但行动速度和强度有待加强。银行虽然增派了人手，但仍有受害者无法联系上银行。

他说：“银行已聘请第三方，对防诈程序进行评估和建议补救措施，金管局将检讨评估，采取适当的监管措施，并监督银行落实措施。”

金管局和新加坡银行公会将进一步检讨措施，以加强银行遏制、侦查和打击网络钓鱼诈骗的能力。这包括加强银行监测欺诈的能力，以识别可疑和异常交易。银行也应加强阻止可疑交易的能力，与客户联系，以验证交易真实性，客户怀疑账户被侵入，也可自行冻结账户。

金管局和银行也在探讨如何在更改账户信息，或进行高风险交易时，进行额外认证，而不只是通知用户。除了密码和一次性密码，银行将探讨如何扩大使用生物识别技术，并加大使用网银应用程序，进行身份认证、交易授权和发出通知。

通信机构也可能须为诈骗案负责

针对华侨银行为钓鱼短信诈骗案所有受影响客户支付全额善意赔付，黄循财强调这种做法是一次性的，而不是为诈骗案设先例。由金管局领导的付款理事会正在探讨赔付框架，让银行客户和金融机构共同承担骗案损失，一些通信机构也可能须负责。

黄循财说：“金管局计划在三个月内公布有关框架，并进行公众咨询。除了金融机构，通信基础设施的营运商在网络安全和防范诈骗方面，也发挥着关键作用。通讯及新闻部和金管局将考虑所有关键方的共同责任，以确保适当的问责制。”

去年底发生的钓鱼骗案中，共有790名华侨银行顾客损失1370万元，是本地最严重的冒充银行发出短信的钓鱼骗案，约八成发生在去年12月23日至30日期间。