未来五年 新报业媒体每年获政府注资达1.8亿元

这笔资金在最初几年料有约四成是用于投入科技和培养数码人才，其余则会投放到新闻室的能力建设与培训，尤其是母语新闻室。在注入可观的公共资金同时，通讯及新闻部将以三大关键绩效指标密切留意新报业媒体的表现。

新报业媒体信托未来五年，每年将可获得政府注资最多1亿8000万元，帮助它对未来作出投资，同时确保它能在当前关键转型时期维持运作。新报业媒体每半年须向政府汇报工作进度。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天在国会答复数名议员关于政府将资助新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）的询问时，指出这点。

杨莉明说，这笔资金在最初几年料有约四成是用于投入科技和培养数码人才，其余则会投放到新闻室的能力建设与培训，尤其是母语新闻室。

在注入可观的公共资金同时，通讯及新闻部将以三大关键绩效指标（Key Performance Indicators，简称KPIs）密切留意新报业媒体的表现。

这三大指标包括新报业媒体产品，尤其是数码平台整体触及（reach）与互动（engagement）人数；针对母语群体和年轻人的具体触及指标；以及新报业媒体旗舰产品的系统复原能力以减少宕机和服务干扰。

注资五年后检讨资金数额

新报业媒体每半年须向通讯及新闻部汇报进展，通讯及新闻部在注资的首五年后会检讨资金数额。

在全球媒体业面对数码科技颠覆、广告收入下滑的大背景下，新报业媒体去年12月以担保有限公司的模式，正式接手新加坡报业控股的媒体业务。

新报业媒体上个月底对外说明使命、具体方向和战略，管理层强调会通过培养多元人才、投资以读者为本的创新科技和扩大伙伴合作，制作高质量内容，发出属于新加坡的声音。

杨莉明说，新报业媒体的阅读量与信任度仍高。去年一项调查显示，新报业媒体每周触及近75％新加坡人，四分之三的新加坡人信任它能提供可靠新闻和内容。不过，它仍须大刀阔斧地转型来迎应数码时代的挑战。

这次重组前，报业控股有限公司每年已投入近5000万元提升科技和培养数码人才，这虽然取得一些成效，接手媒体业务的新报业媒体仍须加大力度推动新闻室的转型进程。而这个重组的过渡时期预计会出现亏损。

杨莉明指出，纸媒的没落以及向数码空间的转移，把新报业媒体带到一个拐点，它下来会利用政府资助作必要投资，以便更果断地迈入数码时代。

政府资助新闻媒体的做法在许多国家已有先例，一些国家在冠病疫情期间甚至加大注资，凸显媒体在复杂环境中提供可信赖的新闻的重要性。

人们视主流媒体 为可信赖新闻来源

她举例，法国政府在2020年推出逾4亿8000万欧元（约7亿3318万新元）的津贴配套，帮助新闻媒体承担疫情期间的亏损，并转战数码平台。挪威和瑞典在同一年也分别为当地媒体提供4300万欧元和6500万欧元的援助。

在回应如何确保政府资助不会影响新闻独立时，杨莉明强调，正因为人们仍在阅读和观看主流媒体，把它们视为可信赖的新闻来源，政府有必要全力保住它们。

杨莉明说，从当局对新报业媒体设下的关键绩效指标可见，政府重在确保这媒体机构的产品能够触及更多受众。“倘若这些产品缺乏可信度，受众无视它们的存在，这对任何人来说都没有好处。反之，我们资助新报业媒体，恰恰是因为读者相信它们。”