民航局与业者探讨 飞机改用氢为燃料

飞机和机场改用氢能源有助减少航空领域的碳足迹，新加坡民航局下来两年将同樟宜机场和业者共同探讨氢的使用。

民航局、樟宜机场集团、飞机制造商空中客车和林德集团（Linde）昨天在新加坡航空展会场上签署合作协定，就采用氢（hydrogen）的商业和科技可行性、航空业的供应和需求以及区域的准备程度等方面展开市场分析。

当局也会评估设立氢枢纽的基础设施要求，以及用氢燃料电池（hydrogen fuel cell）为机场运作供电的可行性。

民航局和樟宜机场集团在机场基础设施发展具备专业经验，林德集团则会分享氢的生产、处理、储存和运送方式。空中客车会提供有关飞机配置和机队能源用量，以及在机场使用更多由氢驱动的飞机的相关资料和数据。

民航局局长韩国元指出，要确保航空业可持续且向所有人开放，就必须要有跨部门以及公共和私人领域的合作。“作为国际商务、航空和宇航枢纽，新加坡具备促进这方面合作的独特优势，上述合作计划很好地证明这一点。”

樟宜机场集团执行副总裁（机场发展）任锦荣指出，业界的长远目标是在2050年达到净零碳排放，因此可持续发展是樟宜机场非常关注的课题。

“我们期待通过这项合作，探讨使用由氢等创新科技来驱动飞机和支持机场地勤运作。”