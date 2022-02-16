本地的循环经济还有很大的发展空间，孙静玫觉得互联网推动了年轻人对二手物品的了解和接受，未来将有更多人会愿意参与这股“回到过去”的热潮。

空气中飘着些许灰尘，一叠叠旧衣服散发出各个年代的特殊气味……。这里是孙静玫的二手服装店藏宝库。

孙静玫（23岁）儿时家境拮据，妈妈只能穿二手衣服，即使后来生活改善了，她仍习惯节俭。孙静玫从小跟着妈妈穿梭在二手店的衣架之间，也已耳濡目染。她笑说，自己有不少二三十岁的“高龄”衣裳。

渐渐地，二手衣服从最初的习惯变成了孙静玫探索社会的渠道。她说：“在大学修读社会学时，我发现由快时尚促成的消费模式制造了很多问题，加剧了各种环境和人力问题。”

她于是决定做个尝试，2019年开始在网上售卖二手衣服。她希望借此为循环时尚（circular fashion）尽一分力，鼓励人们少买少丢新衣服，减少资源浪费，同时让更多人了解血汗工厂（sweatshop factory）的现象。

她除了精挑细选购入二手货，也在自己的“家庭工作室”里，为一些衣服进行改造。她的巧思巧手赋予一件件旧衣裳新的生命，再精彩一回。

旧衣变新装的背后，是孙静玫每天八到10小时、一针一线缝绣的成果。

“我没想到会这么费时费力，但我很享受整个过程，也觉得这很有意义。”

本地的循环经济还有很大的发展空间，孙静玫觉得互联网推动了年轻人对二手物品的了解和接受，未来将有更多人会愿意参与这股“回到过去”的热潮。