专家：两变种毒株夹攻 每日病例或达3万起

昨天（2月15日）元宵我国新增病例激增1万9420起，是自疫情暴发以来的单日新高，受访专家指这只是高峰的开始，受奥密克戎两变种毒株夹攻，每日病例可能会达3万起。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，本地昨日新病例再攀新高，飙升至1万9420起，比2月4日的1万3208起病例还多。然而每周社区病例增长率却从前天的1.39继续下降至1.34。

新增病例中，在全科诊所接受抗原快速检测（ART）时确诊的病例共有1万6161起，当中1万6102起是本土病例，59起从境外输入。这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

通过核酸检测（PCR）确诊的病例共有3259起，包括3077起本土病例和182起输入病例。

目前住院人数为1355人，住在普通病房的患者共有140人需要氧气供给，比前天的147人稍减少，加护病房人数维持在23人。

另外，再有7名患者病逝，累计死亡病例增至913人，目前本地确诊病例累计49万7997起。

传播率极强的奥密克戎去年年末汹涌来袭，有专家上个月预测农历新年的一个月后将会出现奥密克戎高峰，预计届时日增2万起新病例。

传染病专家梁浩楠医生今早受访时指出，随着更具传染性的奥密克戎BA.2亚型变异株在我国有增加的趋势，这一波疫情的高峰或会比之前所预测的每日2万更高，可能会达到每日3万起。

“奥密克戎的隐形病例多，许多染疫者都没有任何症状，又或是症状十分轻微所以没求诊，因此或许还有超过两倍以上染疫者没被记录。”

完整报道，请翻阅2022年2月16日的《新明日报》。