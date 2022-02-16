“霸巷姐妹花”卷车祸官司 上诉驳回庭上叫嚷

姐姐开电单车与跑车相撞，导致后座的妹妹重伤入院20周，早前被判罚款800元吊牌四个月，但她坚持是跑车超速肇祸，上诉高庭后昨天被驳回，庭上嚷嚷道：“我要再上诉！最好能有三个法官一起审！”

曾为烧冥纸和邻居大打出手，导致对方送院身亡而闹得满城风雨的巴耶利峇“霸巷姐妹花”，之后也频频风波不断，包括姐姐为了爱猫大闹兽医诊所被罚款1000元，妹妹在住家外涉攻击国家环境局稽查员，两人如今又因一起车祸再次卷入官司。

住在巴耶利峇弯单层排屋的姐妹花陈佩梅（54岁）及王淑美（46岁）在2018年9月6日下午12时30分涉及一起车祸，姐姐当时开着电单车载着妹妹，从友诺士连路（Eunos Link）转右进入加基武吉1道时，与一辆直行的黄色路特斯（Lotus）开篷跑车相撞，姐妹俩和男司机受伤送院。

根据当时报道，跑车价值达数十万元，撞得形同废铁，几乎整个引擎盖碎裂，挡风镜也裂成蜘蛛网状。

姐姐被指插队酿车祸，被控一项疏忽驾驶的罪名，她不认罪，经审讯后去年被判罪成，罚款800元以及吊销各级驾照四个月。

国家法院日前公布的判词披露，妹妹腰间皮开肉绽，盆骨和膝盖骨骨折，住院了20周，还得开两次刀。姐姐则住院20多天，跑车司机肌肉拉伤。

姐姐不满罪成裁决及刑罚而上诉，案件昨天在高庭审理，妹妹在观众席旁听。上诉案最终被高庭法官驳回，但她仍嚷嚷着要继续上诉。

完整报道，请翻阅2022年2月16日的《新明日报》