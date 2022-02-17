参加华文大比拼2022 来一较高低！

全国华文大比拼又来了！欢迎所有有兴趣的学生，通过学校报名参加。

由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办的“全国华文大比拼”今年已进入第九个年头。比赛希望通过趣味赛题和好玩、刺激的现场竞赛，激发青少年对华文的兴趣。

由于冠病疫情的关系，今年的初赛依旧以线上测试的形式进行。初赛定在3月26日（星期六）举行，小学组将在早上9.30时开始线上测试；中学组则在上午11时开始。

小学组参赛者必须是小五或小六的本地在籍学生，中学组比赛则欢迎本地中一至中五的学生报名参加，每所学校的参赛人数不限。

中小学组里初赛平均分最高的三所学校，将派出一支三人队伍，进入决赛一较高低。每所学校的决赛队伍中最多只能有一名非新加坡籍学生。决赛将于4月23日（星期六）在新报业媒体举办，并全程进行线上直播，在zaobao.sg、早报面簿、早报校园zbschoools.sg平台、中学生双周刊《逗号》和小学生双周刊《大拇指》的面簿同步播出。

比赛奖金奖品丰富，小学组冠军队伍可获得2000元奖金和书券；亚军可得1000元奖金和书券；季军则会得到500元奖金和书券。所有得奖者都会得到奖杯和证书。初赛中积分最高的20名学生将获得个人表现优异奖，每人可得30元奖金及证书。

中学组冠军队伍将获得3000元奖金和书券；亚军可得2000元奖金和书券；季军则会得到1000元奖金和书券。所有得奖者将获颁奖杯和证书。初赛中积分最高的30名学生将获得个人表现优异奖，每人可得50元奖金及证书。

全国华文大比拼由

新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办，中国工商银行新加坡分行联合呈献，并获得推广华文学习委员会和全国翻译委员会的支持。华为国际有限公司为比赛的技术合作伙伴。

报名详情已电邮各校母语部主任，公众可登录zbschools.sg/ncc了解更多。比赛报名截止日期是2月26日（星期六）。