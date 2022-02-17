政府五大方面简化防疫措施 五人聚会限制保留 家庭访客人数放宽

政府抗疫跨部门工作小组昨天举宣布简化安全管理措施，李显龙总理在面簿贴文说，简化安全管理措施是为了让新加坡能与冠病共存做准备。希望过了几周，新病例到达顶峰后下降，到时就能以循序渐进的方式开放。

为进一步做好开放的准备，两年来深入社会各个层面的管制措施开始简化。往后公众只要遵守社交人数、安全距离等五大措施，一些繁琐细节可以不必固守。新条例从本月25日起逐步生效。

这波由奥密克戎变种毒株带动的疫情仍在爬坡，每日新增病例前天一度飙升至近2万起，因此抗疫跨部门工作小组认为现在还不能放宽措施。虽然目前保留五人活动和聚餐，但家庭可接待的访客人数可放宽到每次最多五人，而不是目前的每天最多五人。

工作小组昨天（2月16日）举行记者会，宣布简化安全管理措施。李显龙总理过后在面簿贴文说，工作小组宣布的一系列调整，是为了让新加坡能与冠病共存做准备。

李总理指出，简化安全管理措施是为我国未来开放更多活动铺路。恢复疫苗接种者旅游通道的配额，以及开辟新通道，则有助促进我国与其他国家间的经贸和人员交流。

李总理说，希望过了几周，新病例到达顶峰后下降，到时就能以循序渐进的方式开放。

财政部长黄循财在记者会上说明简化措施背后的逻辑：“过去两年，我们扩大了安全管理措施，这是必要的，因为当时我们正积极地在控制和抑制病毒扩散。我们现已步入抗疫新阶段，这些措施现在显得复杂、臃肿，公众也越来越难以记得或是遵守。”

工作小组制定了“安全管理措施一至五”，通过调整社交人数、戴口罩、工作场所限制、安全距离，以及活动人数，把现有的各项安全管理措施化繁为简。

卫生部长王乙康说：“这五大措施集合了我们这两年来控制疫情的心得，这五招对抗病毒最有用，它们能与三个冠病医疗方案相辅相成。简化不代表放宽，不过，重新检讨现有的一系列措施会对未来的疫情管理带来深远影响。”

往后要是出现其他令人关注的变种毒株，就能通过收紧这五项措施快速调整防疫政策，而不是逐一修改条例，导致它们变得更复杂。

唱歌和夜间娱乐等风险较高活动仍受限

设下大范围的标准，也意味着当局可抓大放小。王乙康解释，目前人们严格遵守的一些防疫措施不会对疫情起显著影响，这些限制下来会解除。

例如，只要公众戴好口罩就不用隔席而坐，不用在一些座位上打叉，或是拍照时刻意保持一米距离。大家若保持良好的卫生习惯，接下来也可以恢复在公共场所摆放报章和杂志，以及在公共浴室放吹风机。

第三个影响涉及思维上的转变。王乙康认为，目前公众是根据清单来判断可以做什么，清单没有列的就觉得不能做。接下来只要不违反五项措施，大家就可以去做想做的事。

但是，现阶段一些被视为风险较高的活动仍受限于一套专属规定，包括唱歌和夜间娱乐。黄循财说，这些条例暂时不变，不过未来当政府调整五项措施时会再检讨。