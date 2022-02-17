去年激增52.9% 诈骗案占总罪案逾半

新加坡警察部队发布2021年罪案数据，诈骗案大增导致罪案总数从2020年的3万7273起增至4万6196起，其中51.8%即2万3931起是诈骗案，骗走至少6亿3300万元。

不法分子在冠病疫情肆虐期间转换干案手法，导致2021年诈骗案同比上升52.9%，涉及总金额至少6亿3300万元。

新加坡警察部队昨天（2月16日）发布2021年罪案数据，诈骗案大增导致罪案总数从2020年的3万7273起增至4万6196起，这其中有51.8%即2万3931起是诈骗案，骗走新加坡人至少6亿3300万元。

以求职骗案为首的10大类诈骗案共有2万1181起，占总诈骗案的88.5%，涉及金额超过5亿440万元。投资骗案仍是单笔款项最高的骗案，金额高达640万；求职骗案则有最多公众上当，共有4554起。

求职者大增成下手对象

反诈骗中心队长唐进福助理警监指出，许多公众在疫情影响下求职需求大增，成了不法分子的猎物。求职骗案的受害者背景多元，从寻找兼职的学生、找工作的就业人士、甚至退休的乐龄人士，都是潜在的受害者。

骗子通常通过发送短信或在社交媒体刊登虚假征聘广告来诱骗受害者，工作内容则以可在家上网进行的轻松工作为主。

商业事务局反诈骗部门主任叶葛心副助理总监指出，本地诈骗案近九成是由海外犯罪团伙发起，他们利用科技行骗，得逞后马上将款项转移到海外，增加执法机构追回款项的难度。

除了追回款项有难度外，警方的调查工作也必须争分夺秒。反诈骗部门调查员郭啓文驻署警长去年侦查一起假冒中国官员诈骗案时，就及时将一名受害者从死亡边缘抢救回来。

去年1月，一名50多岁的独居家庭主妇被骗了17万2000元。反诈骗中心接获报案后立刻展开行动，尝试帮受害者追回款项。但受害者报案后就失联。郭啓文上门找受害者，但无论敲门、发短信甚至打电话都没有人回应。不过，郭啓文从受害者家中传出手机铃声，断定对方当时在家中。

这时，郭啓文隐约嗅到屋内传来阵阵煤气味，他察觉不妥，大力敲门，不久后，他看到大门被打开了一道缝，受害者躺在地板上十分虚弱。

原来，受害者命悬一线时听到敲门声，激起了她的求生欲，挣扎着用擀面棒将门锁拨开。郭啓文冲入屋内关上煤气，将受害者救出屋外后召来救护车。受害者过后在当局安排的心理辅导中逐渐恢复健康，当局也帮她追回损失的其中7万元款项。

在其他罪案方面，偷窃、破门行窃相关罪案减少，写37年来新低。其中偷窃案共6843起，同比减少8%；破门行窃案160起，同比减少23.8%。

随着防疫措施放宽，去年偷窥和非礼等性罪案则有所增加，在467起偷窥案中，主要发生在住家、公共交通及商场内；而1480起非礼案中有918起是熟人干的。网络敲诈勒索案件也有所增加，去年共有420起，涉及总金额达130万元。

反诈骗中心同海外执法机构 捣破16跨国诈骗团伙捕230人

商业事务局去年3月成立反诈骗中心，联合海外执法机构捣破16个跨国诈骗团伙，逮捕230人。反诈骗中心也与60多家金融机构密切合作，成功追回1亿200万元，是2020年的两倍。

去年5月，反诈骗中心注意到求职骗案大幅上升，因此从7月17日起展开新计划，通过软件程序向潜在受害者发送短信，吁请对方警惕求职骗案，截至去年底已成功阻止了6900起骗案。去年12月3日，反诈骗中心也向投资骗案的潜在受害者发送提醒短信，截至去年底已有1300人收到当局的短信。

除了预防诈骗案发生外，反诈骗中心与新加坡金融管理局及60多家金融机构展开合作，帮受害者追回损失的款项。而申请冻结银行户头的时间也从过去14到60个工作日缩短到一天内。当局去年冻结了1万2600个银行户头，成功追回1亿200万元，是2020年的两倍。

ScamShield手机应用程序自2020年底推出以来，目前仅供iOS用户下载，至今已拦截370万条诈骗短信和1万5500通诈骗电话。公众也可通过应用程序向警方举报诈骗短信和电话。安卓版的ScamShield手机应用程序料在今年上半年推出。

叶葛心说，警方将继续执法打击诈骗团伙，但公众也应该随时保持警惕，提高防诈能力，在多方共同努力下，阻止骗案的发生。