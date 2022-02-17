确保下一代秉持全面防卫精神 我国将调整方式纪念新加坡沦陷100周年

我国在第二次世界大战沦陷距今已有80年，为确保下一代的新加坡人继续秉持全面防卫的精神，几个政府机构开始着手为新加坡沦陷100周年纪念做准备，调整提倡全面防卫信息的方式。

国防部长黄永宏昨天参观国家博物馆展览“乱离时代：1942年新加坡沦陷时期的回顾与意义”后接受媒体访问时说，现在真正经历过日据时期的新加坡人已不多，等到100周年时，绝大部分人对我国二战时期的了解与认识只能透过先辈早前的分享，所以有关新加坡沦陷以及全面防卫概念的教育和信息，须做出适当的改变。

“我们须要为下一代新加坡人做好准备，他们将无法从自己父母或祖父母身上得知有关新加坡沦陷的经历，只能从博物馆展览中了解到这段历史。”

黄永宏指出，其他国家在确保自己历史不会被遗忘时也面对相同的问题，所以未来全面防卫的形式会非常不一样，我国一定要做好准备，就算这些历史经历相隔了一两代，甚至三四代人，还能确保新加坡人能明白它的重要性。

本地人口构成正在改变，除了土生土长的新加坡人之外，也有新公民以及外籍伴侣等，所以必须做出适当的调整。他说：“一些政府机构已在探讨，我们有专家应对这个问题，如何有效地传递全面防卫这个重要信息，我有信心我们能做到。”

黄永宏说，全面防卫是国民教育的一部分，政府的不同部门都会参与，包括国防部属下的全面防卫与联系署（NEXUS）。

“在保卫新加披方面，全面防卫不能仅仅是由上至下推动，因为最终人们是否相信新加坡能被捍卫，在于他们的个人信念。保卫国家固然重要，但新加坡人保卫国家的信念是基于他们想要保护自己的家人与朋友。”

黄永宏冠病康复 为染疫严重度打五分

黄永宏不久以前感染冠病，如今已康复，他受访时也分享了他染病后的情况。

他说，相比过去二三十年里曾经患过的急性呼吸道感染疾病，如果10分为最严重，他给这次感染奥密克戎冠病变种毒株的症状严重度打五分。

“感染后的第六或七天，我就已经开始恢复生病之前的日常活动，包括每日的运动......疫苗与追加剂让一个原本致命的病毒转变为可控制甚至轻微的疾病。当然我们还是要小心，但如果我感染的是原本的冠病毒株或德尔塔毒株，那我会比较担心。”

当被问及是否能给目前患病的人一些建议，黄永宏笑说：“听你母亲和妻子的话，她们想要给你的任何补品，你都要心甘情愿地接受，并期盼它有效。”