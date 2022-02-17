七旬叔卖鞋爆红 视频浏览破百万

本地“最年长网红”？七旬大叔卖鞋兼经营自媒体，找人拍摄视频放上网，吸引了24万粉丝追踪，其中六个视频的浏览次数超过百万。

在这个“流量为王”的年代，不少年轻男女开始经营自媒体，有人因拍摄短视频走红，也有人因姣好的外貌爆红。然而，网红一词不再是年轻男女的专利，如今不少“银发网红”（granfluencer）也在社交平台活跃起来。

本地就有一名74岁的阿叔堪称是狮城“最老网红”，他是哥里门街（Coleman Street）鞋店的老板杨庆成，其抖音账号目前有超过24万粉丝追踪，点赞数逾420万次。

杨庆成受访说，他以前当小贩，30岁时创业卖体育用品，后来自创鞋履品牌经营至今。

“鼎盛时期我曾有六家门市，全岛至少45家零售店卖我的鞋，后来因不敌竞争对手，仅剩现在这家店。”

去年初，他指有年轻人邀他在抖音做宣传，最后他付了6500元，请对方帮他拍摄40集短视频及经营抖音账号。

去年2月6日，他在抖音分享第一则短视频，内容是有关现代年轻人想当老板、做生意的课题，意外获得热烈回响，至今逾400万人观看。

看到视频那么受落，他继续和对方合作，接下来一年里陆续拍摄107则短视频，内容多数与鞋子相关，又或以演出方式授人道理、心灵鸡汤、经商之道等，其中有六则视频破百万浏览人次，最多一则更是高达820万，超过140万人点赞，被转发5705次及留言4261则。

上街常被年轻人认出求合照

常在街上被年轻人认出，要求与他合照，感觉自己成了半个“公众人物”。

杨庆成说，现在自己有“偶像”包袱，较注意言行。

他也透露，孙女的同学有次在学校分享“网红”视频，孙女惊见视频中的“网红”就是自己的爷爷，同学还要求孙女向他索签名。“现在太太因为我爆红而不太开心，认为我抛头露面，但孙女则引以为傲。”

虽然当初意不在当网红，但热爱表演的他说：“日后会继续拍视频，拍到我不能拍为止，15年后才想退休。”