警乔装路人埋伏 两阿叔涉赌马被捕

便衣警察乔装路人，埋伏大巴窑中心扫荡赌马行动，相信待卜基收注后立即展开行动，两名阿叔被逮捕调查。

《新明日报》接获热心读者通报，指昨天（2月16日）晚上8时许，看见有便衣警察突击大巴窑中心第179座组屋楼下的非法赌马活动。

《新明日报》记者抵达时，现场有10多名便衣警员正在办案，他们控制住六人，包括将四名阿叔分散坐在组屋楼下，另有两名阿叔则坐在广场，由便衣警员看着。

据观察，被调查的阿叔看似都是60岁以上，神色看似冷静，安静地坐着等待。而警员手上则拿着一透明袋子，里头装有赛马的刊物等证据。

在一旁驻足观看的阿叔透露，老街坊经常都喜欢在这组屋楼下群聚，的确看到有些人坐在那里看手机，相信是看着赛马直播。

他指出，估计便衣警员一早就已经埋伏在四周，等到卜基收注人赃并获，才展开逮捕行动。“刚才我们全部人还围在电梯口，下棋的下棋，其他人赌马的赌马，警员一来，大家都散掉了。”

据记者观察，约9时许便衣警员先带走四名阿叔，随后也为另外两名阿叔戴上手铐，将他们带返警局调查。

警方受询时证实昨晚7时50分在上述地点进行执法行动，61岁和63岁的男子因触犯赌注法令和远程赌博法令被逮捕，调查还在进行中。

完整报道，请翻阅2022年2月17日的《新明日报》。