黄金地段模式第二个项目 加冷黄埔新组屋料引发更激烈竞购

加冷黄埔项目距离之前的梧槽项目仅约六分钟步程，但售价比梧槽项目低。分析师因此认为，由于加冷黄埔项目单位数量更少，预料将引发比梧槽10.3申购率更激烈的竞争。

新一轮预购组屋销售活动推出3953个单位，仅约两成位于成熟市镇。政府在加冷黄埔推出第二个黄金地段组屋项目，四房式单位不含津贴售价从48万8000元起。

根据建屋发展局文告，本轮预购组屋销售活动的六个项目中，加冷黄埔的King George's Heights是第二个在黄金地段组屋模式（Prime Location Public Housing model，简称PLH）下推出的项目，有398个单位，预计需近五年建成。

这个靠近劳明达地铁站的项目有104个三房式和294个四房式单位，四房式不含津贴售价从48万8000元起，最高卖67万5000元，料2027年第三季竣工。

由于PLH组屋售价涵盖政府提供的额外津贴，让更多买家负担得起这类组屋，政府会在屋主转售组屋时收回这笔额外津贴，以确保对其他新组屋买家公平。

加冷黄埔项目的津贴回收率为6％，与去年11月推出的位于梧槽的第一个黄金地段组屋项目一样。这意味着，屋主日后无论什么时候脱售组屋，都须将转售价或估价的6％归还给建屋局，视何者为高。

这个PLH项目预留给已婚子女优先计划的单位也比较少，是其他成熟市镇预购组屋项目的三分之二。多达20％单位将保留给在这个计划下首次购屋的家庭，多达2％则留给第二次购屋的家庭。

为确保新加坡人负担得起位于黄金地段和市中心的组屋，PLH还设有其他更严格的转售条件，以及10年最低居住年限等限制。

除了加冷黄埔，本轮预购组屋销售活动的其他项目位于芽笼、义顺和登加。国家发展部长李智陞在面簿贴文说，这些项目的等候期一般介于三到五年，和去年推出的项目差不多。

李智陞说，两个义顺项目的等候期分别为两年半，以及两年又两个月。他呼吁想尽快搬进新家的买家考虑申请这两个项目，特别是首次购屋者能享有更高的优先权。

截至昨天（2月17日）下午5时，加冷黄埔黄金地段组屋项目三房式与四房式单位的申购率分别为0.6和1.7。这个项目距离之前的梧槽PLH项目仅约六分钟步程。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时说，6％的津贴回收率不算高，但综合考虑PLH的其他限制，一些想要住得靠近市区的买家或转而选择芽笼的项目。

不过，加冷黄埔PLH项目的售价比上次的梧槽项目低，例如四房式不含津贴的售价介于48万8000元至67万5000元，梧槽的则为58万2000元至68万8000元，当时申购率达10.3。

麦俊荣因此认为，这次的加冷黄埔项目料引发比梧槽更激烈的竞争，况且单位数量更少。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清指出，加冷黄埔预购组屋项目的需求向来很高，而且这次的售价似乎略低于同个市镇之前的项目，相信是为了抵消PLH相关限制的影响。