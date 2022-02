黄循财今午发表预算案声明 消费税上调与相应援助是焦点

今年财政预算案声明的主题是“携手开拓前进路”。财长黄循财形容这份预算案是为了人民、我们的家人及我们后代而制定的,目的是给予国人迈步前进的信心。

国会今天复会,财政部长黄循财将发表2022年财政预算案声明。消费税的调高,以及政府会推出哪些措施协助新加坡人应付生活费上涨等细节,是各界关注的重点。

黄循财昨晚发布面簿贴文说,我国在应对冠病疫情不断演变所带来的挑战之际,也必须为后冠病时代做好准备。正因如此,今年财政预算案声明的主题是“携手开拓前进路”(Charting our New Way Forward Together),目的是给予新加坡人迈步前进的信心。

他形容所发表的第一份财政预算案是为了人民、我们的家人,以及我们后代而制定的。“它将清楚说明我们该如何为新加坡定位,以便更好地迎向未来挑战和契机,以及巩固我们的社会契约。我们将团结一致,一起开辟未来的新路径。”

财富税是否额外征收也受市场关注

黄循财上周在社交媒体已明示消费税上调势在必行。他指出,政府下来必须投入更多资源应付不断增长的医疗与社会开支,消费税上调可为我国创造收益,以达到这个目的。

政府早前表明要在2022年至2025年期间把消费税从7%调高至9%。政府拨款60亿元推出的“定心与援助配套”,将在消费税上调时落实。

此外,政府也会永久地加强消费税补助券计划,给予中低收入家庭持续的支援。黄循财准备在发表财政预算案声明时,公布更多细节。

此外,市场也关注政府是否会征收额外财富税和上调碳税,以及如何继续为受疫情冲击的领域提供支援。

议员将询问本地离职率

除了预算案声明,根据昨天公布的国会议程,议员共提呈20道口头询问。

杨厝港区议员叶汉荣将询问人力部,过去两年本地员工的离职率,以及在国外出现的离职潮,是否也席卷新加坡。

工人党后港区议员陈立峰则关注星梦邮轮的母公司云顶香港申请清盘,他会询问贸工部这起事件对新加坡滨海湾游轮中心业务,以及我国作为区域游轮枢纽地位的影响。

此外,荷兰—武吉知马集选区谢秉辉准备就去年多少名街友申请临时住宿,以及当局准备如何满足街友对住房的需求等问题,询问社会及家庭发展部。