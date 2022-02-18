zaobao.sg专网今天实时报道预算案

财政部长黄循财将在今天下午3时30分，在国会发表2022年财政预算案声明。

《联合早报》旗下网站zaobao.sg推出的财政预算案专网会直播这场财政预算案演说，并实时提供财政预算案声明的滚动报道与重点概括。

解说预算案节目 今晚特别直播

今晚7时30分，zaobao.sg也将推出“解说2022年预算案”网络直播节目，由《联合早报》执行总编辑韩咏梅，以及新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授陈企业，为公众讲解和分析预算案重点内容。除了zaobao.sg网站，公众可以在早报面簿或早报YouTube上观看节目。

配合预算案出炉，《联合早报》推出预算案订阅配套，每月不到1元，即可解锁早报所有订户专享内容，其中包括2022年预算案的精辟评论和分析，订阅网址是zbsub.sg/budget22。

公众可申请获取 预算案完整内容

根据财政部、民情联系组（REACH）以及人民协会上周联合发布的文告，公众可上财政部官方网站（www.mof.gov.sg）申请在财政预算案公布后，通过电邮获得完整的预算案内容。申请截止日期为发表预算案当天、即今天下午2时。完整版的财政预算案声明也将上传到官网。

文告提到，财政部与多个机构自去年12月开始收集公众对新财政预算案的建议。公众可通过民情联系组的社交媒体或预算案网站，以及新加坡预算案官方网站，提出看法。

2022年财政预算案公布后，民情联系组分别在本月24日和26日，举行英语及华语的线上对话会。英语对话会由总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮主持；华语版由通讯及新闻部长、内政部第二部长兼主管智慧国计划及网络安全事务部长杨莉明主持。

此外，民情联系组将在全国多个人潮集中的地点设立实体聆听站，听取民众对新财政预算案的看法。公众可在民情联系组预算案微型网站上，查阅有关聆听站的详情，也可通过民情联系组的WhatsApp群聊发表看法。

人民协会与基层组织也将举办系列交流会，邀请居民分享看法。有意参加的公众即日起至2月28日（周一）下午2时，可上网报名。