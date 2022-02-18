前理发师翁凯文退休后，拿起锅铲当小贩。2020年3月，他在厦门街熟食中心开档售卖鸡饭。苦苦挣扎八个月后，他改卖日式丼饭，成功吸引到上班族，扭转生意困境。

在美发界打滚35年，养大两个儿子，前理发师翁凯文（67岁）退休后却闲不下来，放下剪刀拿起锅铲，在厦门街熟食中心当起小贩。

个性爽朗的翁凯文，是个勇于做不同尝试的人。上世纪70年代末，在美发业还是“阴盛阳衰”的时代，他敢为他人所不敢为，报读了本地理发学院，当时23人的班上只有两个男的。

学成后，翁凯文在乌节路一带的理发院当起洗发仔，继续精进理发技术。他深信，要在美发业脱颖而出，就必须到日本、伦敦或巴黎这样的大城市进修。

于是，翁凯文一边工作一边存钱，终于得以在1980年到伦敦进修六个月。他回国后与朋友合资开店，一做就是35年，期间也结婚生子。

虽然正业是理发师，但翁凯文向来热爱烹饪，每个周末都会变着花样为两个儿子烹调美食，有空时也会去上些短期烹饪课。

儿子长大并步入职场后，开始劝翁凯文放慢脚步，享享清福，他于是在2016年从美发业退休。

但退休后的翁凯文再次做出与多数人不同的选择。他不仅没有闲下来，反而更忙，不仅继续上烹饪课，还当过厨房助手，以了解餐饮业。

2020年3月，翁凯文在厦门街熟食中心开档售卖鸡饭。不料，我国隔月实施病毒阻断措施，之后防疫措施时而放宽，时而收紧，翁凯文也因此苦苦挣扎了八个月。

急欲突破瓶颈的他，再次做出大刀阔斧的决定，放弃鸡饭，将摊位改名Amoy Don，售卖日式丼饭。这成功吸引到在那一带的上班族，扭转了生意困境。

翁凯文坦言，家人和朋友最初得知他想当小贩，都提醒他“当小贩比当理发师更辛苦”。事实也确实如此，小贩工作时间长，也非常吃力。

对于为何退休后还要如此辛劳，翁凯文说：“就是热忱。如果没有热忱，做六个月就会放弃了。”