五大重点 看2022年财政预算案

财政部长黄循财今天（2月18日）发表2022年财政预算案，从缓和冠病冲击、消费税上调、税收制度调整，到援助低薪和年长工人以及绿色转型，横跨新加坡短期、中期和长期发展的关键点。以下五大重点，帮你快速了解今年的预算案。

1）缓和冠病冲击

冠病进入第三年，虽然本地经济今年预计增长3%至5%，但仍有一些行业受到疫情重击，未恢复疫情前水平。今年政府拨款10亿6000万元，助受影响的企业和家庭渡过难关。

总计5亿元的就业及企业援助配套（Jobs and Business Support Package），为餐饮、零售、旅游业等行业中受影响的中小型企业提供帮助。

小商家复苏津贴（Small Business Recovery Grant）

企业每聘请一名本地员工，将获得1000元补贴，顶限为一万元。

本地独资企业和合资企业，及没聘请本地员工，但持新加坡食品局执照的小贩、巴刹和咖啡店摊贩，同样可获得1000元。

招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive）

延长半年，重点协助已失业超过六个月的成熟员工、残障员工和释囚。

航空援助配套（Aviation Support Package）

延长有针对性的补助，以稳固新加坡国际航空中心的地位。

临时过渡性贷款计划（Temporary Bridging Loan Programme）

延长至9月30日，每个贷款者可借贷金额下调至最多100万元。

共计5亿6000万元的家庭援助配套（Household Support Package）。

消费税补助券 - 水电费回扣特别补助金（Additional U-Save Rebates）

满足条件的组屋家庭下来三个季度将获得双倍水电费回扣，最多可获得570元。

儿童培育户头（CDA）、教育储蓄户头（Edusave）、中学后延续教育户头补贴（PSEA） ：200元

年龄在20岁及以下的新加坡籍儿童受惠。

社理会邻里购物券（CDC Voucher）：100元

每户本地公民家庭今年可再获100元邻里购物券，以应付日常开销。

2）上调消费税

消费税上调是本次预算案的一大重点。黄循财解释，上调消费税后获得的收入，将用于支持日益增加的医疗支出和照顾年长者。

数据显示，政府医疗支出在过去十年间成倍增高，预计2030年将升至270亿元，占国内生产总值的3.5%。

虽然消费税不可避免要上调，但时间点将推迟到明年，并分两步调高，先在明年1月1日上调到8%，后年1月1日再调高到9%。

现金入息 - 700元至1600元

每名成年国人在下来五年可获得。

消费税补助券—现金补助（乐龄花红） （GST Voucher – Cash （Senior Bonus）） - 600元至900元

55岁及以上的低收入年长国人可获得。

消费税补助券—水电费回扣（GST Voucher – U-Save）- 330元至570元

符合条件的组屋家庭可获得。

社理会邻里购物券（CDC Voucher）- 400元

所有新加坡家庭将在明年和后年获得共400元。

保健储蓄填补（MediSave Top-up）- 450元

每名新加坡儿童和年长者可获得。

为减轻消费税上调对中低收入新加坡家庭的影响，政府还将推出加强版的消费税补助券计划（Enhanced Permanent GST Voucher scheme）。

服务与杂费（S&CC）回扣

符合条件的组屋家庭将能在2022财年获得介于一个半月至三个半月的服务与杂费回扣。约95万户新加坡家庭可受惠。

受惠者的可估税收入（assessable income）顶限提高

今年8月起，受惠者的可估税收入顶限将从2万8000元放宽至3万4000元，以覆盖更多新加坡人。

现金补贴

居住在住房年值（annual value）1万3000元及以下者，可获得现金补贴500元。住房年值介于1万3000元至2万1000元者，现金补助250元。

3) 实施更公平税收制度

黄循财指出，政府为了落实对下来一年和未来的规划，就需要创造更多税收。因此，我国将从今年起优化税收结构，以建立一个更公平、更有弹性的税收制度。

个人所得税（Personal Income Tax）

从2024估税年开始，高收入人群的个人所得税将上调。

应缴税收入（chargeable income）从32万元以上至50万元，个人所得税边际税率保持在22％。应缴税收入50万元以上至100万元，边际税率将从目前的22％，调高至23％。至于应缴税收入100万元以上，边际税率从22％调高至24％。

房产税（Property Tax）

房地产税将从2023年起分两个阶段调整。

非自住型住屋的屋主须缴交的房地产税将从目前的10%至20%，调高到12%至36％。至于自住型住屋，住屋年值（annual value）3万元以上的部分，房地产税从目前的4％至16％，调高到6％至32％。

豪华车附加注册费（Additional Registration Fee）

豪华车将增加多一个附加注册费级别。汽车抵岸价（Open Market Value，简称OMV）超过8万元的汽车，超过8万元的部分须支付的附加注册费从OMV的180％调高到220％。这项新税率将从2月份第二轮拥车证公开投标开始实施。

4）援助低薪和年长工人

黄循财说：“政府的首要目标一直都是建立一个更公平、更公正的社会，让民众可以实现他们的最大潜力并分享国家发展的成果。”

为强化社会契约，今年预算案同样强调为有需要的弱势群体加大社会援助。

推出最低薪金门槛

有聘请外籍员工的公司，须确保本地员工达到“薪金门槛”（Local Qualifying Salary），即月入至少1400元。

渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark）

从2023年3月起，所有政府供应商要取得合约，必须获得“渐进式薪金标志”（Progressive Wage Mark）认证。

启动渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS）

PWCS将在2022年至2026年之间共同分担低薪员工的薪金增长，分担比率高达50%。

提高就业入息补助计划（Workfare Income Supplement，简称WIS）补贴

明年1月起，WIS的合格月入顶限将从2300元调高至2500元，并将低薪员工的受惠年龄进一步降低至30岁。

公积金基本存款调高

年满55岁员工的公积金基本存款额将在下来五年逐步调高，每年的调整幅度为3.5％，助年长者增加退休储蓄。

5）推动数码化和绿色转型

推动数码化和绿色转型，也是今年预算案的重点。黄循财指出：“为了在竞争中保持领先，我们必须加倍努力投入新能力（invest in new capabilities）。”

政府将加大对公司和员工的投资，助企业加速转型，帮员工提升技能，迎接中长期挑战。

企业

生产力提升计划（Productivity Solutions Grant）

政府将拨款约6亿元，推动中小企业采纳这项计划。

新加坡企业国际化计划（Singapore Global Enterprises）

新计划协助本地较大型企业扩展规模以及投资海外市场。

新加坡国际化企业领袖培育计划（Singapore Global Executive Programme）

这项新计划也将协助企业通过业内和海外实习，导师和同辈的支援，来吸引和培养新生代领导人。

提升数码能力

政府将在数年内额外拨款2亿元，协助企业和员工提升数码能力。

员工

技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme）

通过提供高质量和针对行业需求的培训，协助中途转业者再就业。

就业准证（EP）和S准证收入门槛调高

今年9月起，新就业准证申请者的最低月薪将从4500元提高到5000元，S准证的收入门槛也会从2500元调高到3000元；收入门槛较高的金融服务业，就业准证和S准证的最低月薪也各调高500元，到5500元和3500元。

绿色转型

碳税（Carbon Tax）调整

我国将从后年起分阶段大幅上调碳税，从目前的每排放一公吨温室气体5元，增至2024年和2025年每公吨25元，并最迟在2030年递增至每公吨50元至80元。

用碳信用抵消碳排放量

须缴付碳税的企业可从国际市场购买高质量的碳信用（carbon credit），来抵消最多5％的碳排放量。

发行绿色债券

到2030年，我国计划发行总额高达350亿元的绿色债券，以资助公共领域的绿色基础设施项目。