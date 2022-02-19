开拓更公平税制 扶弱济贫携手前进

财政部长黄循财在国会发表“携手开拓前进路”2022财政年预算案声明。他在两小时演讲中勾勒我国后冠病时代的发展方向，重点之一是建设更公平和具韧性的税制，在增加税收以实现长远目标的同时，不忘扶弱济贫。这是黄循财就任财长后的第一份预算案声明。

政府对我国税制作出重大调整，以公平和累进的方式，为政府提供更可持续的收入来源，以支持国家长远发展。

消费税明后年分两次上调至9%，逾66亿4000万元定心与援助配套则先一步在明年全面推行，着重扶持低收入家庭。富裕者下来也须为高档住宅和豪华车付更高的税，应缴税收入超过50万的高收入者也将支付更高的个人所得税，减少社会不平等和加强社会契约。

财政部长黄循财昨天（2月18日）在国会发表“携手开拓前进路”2022财政年预算案声明。他在两小时演讲中勾勒我国后冠病时代的发展方向，重点之一是建设更公平和具韧性的税制，在增加税收以实现长远目标的同时，不忘扶弱济贫。

这是黄循财就任财长后的第一份预算案声明。

他宣布，消费税调高将推迟到明年，并分两次进行，先是在明年1月1日上调一个百分点至8%，2024年1月1日再调高到9%。这是在全面考量了疫情、我国经济形势和通胀前景后做的决定。

黄循财说，增加政府收入以支持医疗和其他社会支出的需求虽迫切，但他理解新加坡人对物价上涨的同时增加消费税感到担忧。为舒缓消费税调高的冲击，政府去年预留60亿元作为定心与援助配套，可为大部分家庭抵消至少五年的额外消费税支出，为低收入家庭抵消约10年。早前宣布，每名成年国人可获得700元至1600元不等的现金补助。

黄循财昨天宣布为配套再注入6亿4000万元，并公布配套中照顾低收入群体方面的其他措施，例如为低收入年长者额外发放600元至900元不等的消费税补助券—现金补助（乐龄花红）。

消费税补助券计划也将加强，包括永久提供杂费回扣，和将受益者的可估收入顶限从2万8000元调高至3万4000元等。计划加强后，可为住在一房式至四房式组屋的退休家庭完全抵消他们须付的消费税总额。

此外，政府将继续为获公共津贴的医疗和教育服务承担消费税、每年额外提供1500万元给市镇理事会以抵消杂费的消费税调高，以及从明年1月1日起冻结所有政府费用和收费一年。

财富税也是我国税制的重要组成部分，在创造收入之外，有助让部分财富重新流入我国经济中，减少社会不平等。黄循财昨天一次过宣布上调高收入人士的个人所得税、房地产税，以及豪华车的附加注册费。

他说，没有人喜欢谈征税，但这方面没有无痛的解决方案，不论是就业入息补助、医药津贴或托儿津贴，每一项需求都要有人买单。

政府能做的是确保新加坡的税制公平和累进，拥有更多财富的人缴更高的税，拥有较少的人仍缴税，只是较少。“这反映了我们的价值观和我国社会的本质。这是我们加强社会契约的方式。”

李总理：为后冠病时代健全和可持续政府财政奠定基础

李显龙总理昨晚在面簿发文形容，今年的预算案将为后冠病时代健全和可持续的政府财政奠定基础，恳请所有新加坡人全力支持。

他说：“我们正在建设一个更绿色、更可持续的城市，转型经济为新加坡人创造好的工作，扩大医疗体系应对老龄化社会，以及加强社会计划，不让任何人掉队。政府因此需要可靠和充足的收入来实现这些长期目标。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授陈企业昨晚在zaobao.sg“解说2022年预算案”网络直播节目中也说，有别于过去两年“救火”式的预算案，今年的预算案将目光放得更长远，强调我国须加强数码能力和推动绿色转型。

政府在新财年维持扩张性预算案，整体财政赤字料缩窄至30亿元，占国内生产总值的0.5%。

国会已休会，本月28日复会时，议员将就新财年政府财政政策及各部门收支预算，进行近两周辩论。