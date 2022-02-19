新小商家复苏津贴缓解疫情冲击 5.6亿元助家庭应对生活费上涨

受防疫限制影响的小商家包括在巴刹和咖啡店营业的摊贩，将通过新的小商家复苏津贴计划获得1000元补贴。

小商家复苏津贴（Small Business Recovery Grant）涵盖饮食、零售及旅游与款待领域的中小企业。它们每聘用一名本地员工将获得1000元补贴，顶限为1万元。

本地独资企业和合伙企业，以及没聘用本地员工但持新加坡食品局执照的小贩、巴刹和咖啡店摊贩，同样可获得1000元。

财政部长黄循财昨天发布2022财政年预算案声明时说，虽然整体经济展望正面，但一些领域仍在挣扎求存，因此政府在总额5亿元的就业及企业援助配套中推出小商家复苏津贴，针对性地援助受影响的业者和员工。

此外，多项因应疫情而推出的援助计划将延长。

其中，生计直接受疫情影响的员工可继续申请冠病疫情复苏补贴，直到今年底。

随着情况改善津贴额度会减少

为鼓励雇主聘用本地员工的招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive）将延长半年至今年9月；不过，随着本地劳动市场逐渐改善，计划的津贴额度会减少。原定今年3月结束的招聘奖励计划延长后，将更着重协助那些已失业超过六个月的熟龄员工、残障员工及释囚。

针对航空领域的援助也将进一步延长，包括为确保机场公共卫生与安全、保有核心能力，以维持新加坡作为国际航空枢纽而采取的措施。有关详情将在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时宣布。

黄循财说：“随着经济重新开放，备受打击的领域会逐渐看到情况改善。在这同时，这些援助措施可在短期内帮助到我们的商家和员工。”

我国家庭也可从5亿6000万元的家庭援助配套中，获得各项补助以应对生活费上涨。这包括多一倍的消费税补助券—水电费回扣、额外100元的邻里购物券，以及儿童培育、教育储蓄及中学后延续教育多个户头获得一次性200元填补。