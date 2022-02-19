高收入群体个人所得税上调 高档住宅和豪华车须付更高税率

从2024估税年开始，应缴税收入从32万元以上至50万元，边际税率保持在目前的22％；50万元以上至100万元，边际税率将调高至23％；100万元以上的边际税率将调高至24％。

为增加国家收入，同时打造更公平和具韧性的税务制度，政府将增加高收入群体的个人所得税，高档住宅和豪华车的拥有者也须支付更多的房地产税和汽车税。

财政部长黄循财昨天发表2022财政年预算案声明时宣布，从2024估税年开始，最高个人所得税边际税率将从22％上调至24％。

应缴税收入（chargeable income）从32万元以上至50万元，边际税率保持在目前的22％；50万元以上至100万元，边际税率将调高至23％；100万元以上的边际税率将调高至24％。

这项税率调整预计会影响首1.2％的最高收入阶层纳税人。

这些纳税人包括居住在本地的新加坡公民和永久居民，以及在评估年度前一年在新加坡逗留或工作183天或以上的外国人。

我国最近一次增加高收入纳税人的所得税是在2017估税年，当时他们的边际税率从20％上调至22％。

黄循财也宣布房地产税从2023年起分两个阶段调整。非自住型住屋的屋主须缴交的房地产税从目前的10％至20％，调高到12％至36％。这意味着住屋年值（annual value）为15万元的非自住型大型洋房，屋主每年须支付的房地产税可达4万3200万元，较目前的2万4000元，增加了1万9200元或80％。

至于自住型住屋，住屋年值超过3万元的部分，房地产税从目前的4％至16％，调高到6％至32％。不过黄循财表示，这个调整仅影响年值最高的首7％自住型住屋。

年值不超过3万元的自住型住屋，例如组屋或市郊的共管公寓和有地住宅，屋主将不受房地产税上调的影响。

黄循财也宣布调高豪华汽车的附加注册费（Additional Registration Fee，简称ARF），以让我国的汽车税制更加累进。

调整之后，抵岸价（Open Market Value，简称OMV）8万元以上的车子，超过8万元的部分须支付的附加注册费从OMV的180％上调到220％。这项新税率从2月份第二轮拥车证公开投标开始实施。

黄循财指出，财富税是我国税制的重要部分，目前政府是通过房地产税、印花税和汽车的附加注册费等方式向富人征税。其中，房地产税是向富人征税的主要方式。

他说：“理想的状况是向净财富征税，但这类税务要有效实行并不容易，准确及公平地评估财富的价值也比评估收入更为复杂。许多财富的形式是流动的，只要不同的税收管辖区的财富税存在差异，富人的财富可以，也将会转移。”

分析：调高个人所得税率确保税收政策维持累进性

德勤新加坡（Deloitte Singapore）全球雇主服务领导佘爱玲认为，个人所得税率调高，针对应缴税收入达50万元以上的高收入者。这项调整符合广泛原则，即那些收入较高的人，在加强社会安全网方面应做出更多贡献。”

星展集团高级经济师谢光威说：“政府宣布调高高收入者所得税率和房地产税，是为了确保我国税收政策维持累进性。高收入者下来几年将面临多重增税（个人所得税、房地产税、豪华车税和消费税等）的打击。可以预见，奢侈品消费和房地产投资将受到一些负面影响。一些财富转移也可能发生。”

高纬环球（Cushman & Wakefield）研究部高级经理黄显洋表示，房地产税调高的确增加房地产的持有成本，但它大致处于可控制范围内。以一个年值为2万2200元的投资房地产为例，它增加的税款预计为444元。“因此，房地产税增加，不太可能会抑制买家对私宅的需求。”