通过就业入息和加薪补助等 未来五年拨90亿元 提高低薪员工收入

政府未来五年将拨出90亿元，通过增加就业入息补助和推出渐进式加薪补贴等措施，提升低薪员工的收入。

财政部长黄循财昨天宣布，政府今年会拨出20亿元，推动渐进式加薪补贴计划（Progressive Wage Credit Scheme，简称PWCS），帮助企业减轻人力成本增加的压力。

根据计划，雇主在给予总月薪不超过2500元的新加坡籍雇员加薪时，政府将资助50％的加薪额，这个比率将在2024年减至30％，2026年进一步缩至15％。

例如，一名本地员工如果今年每月加薪100元，他所属的公司将在明年首季获得一笔数额为600元的加薪补贴。雇主不必提出申请，国内税务局会根据雇主为雇员缴交的年度公积金，推算出加薪补贴金额。

对此，新加坡全国雇主联合会发文告感谢政府聆听雇主反馈，在2022年至2026年推出渐进式加薪补贴计划，让雇主有时间继续推动业务转型及提高生产力。

此外，政府推出加强版就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）。明年1月起，计划的合格月入顶限将从2300元调高至2500元，受惠员工的最低年龄限制进一步降至30岁。

财长说，30岁至34岁的低薪员工每年可领的最高补助金额为2100元，以往只有35岁以上的低薪员工可受惠。

越年长的员工可领取的补助金越高。例如，60岁及以上者每年可领的最高补助金额增加200元，从4000元增至4200元。残疾员工不论年龄，同样可领取最高4200元的补助。就业入息补助计划调整后，预计受惠者逾50万人。

渐进式薪金模式 扩大至更多行业

2007年推出的就业入息补助计划以收入最低20％的员工为主要援助对象，通过提供收入补贴和公积金填补，缓和收入不均问题。

为了提升低薪员工的待遇，政府在未来两年也将把渐进式薪金模式扩大至零售业、食品服务业及废物管理业，还有各行业内的清洁、保安、园艺、行政人员以及司机。

另外，聘有外籍员工的公司支付给本地员工的月薪必须超过“本地薪金门槛”（Local Qualifying Salary），即最少1400元。

财长说：“企业、消费者、纳税人，所有人都要尽一份力，协助低薪员工提升。”

政府也准备推出渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark），对实行渐进式薪金模式及支付至少1400元月薪的企业给予认证。

从2023年3月起，所有政府供应商如果要取得合约，都必须获得渐进式薪金标志认证。