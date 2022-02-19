王瑞杰：增加国家收入 为国人创建更美好未来

调高税率从来就不受人们欢迎，也没有最佳时机。不过，新加坡可以通过公平和渐进式的方式增加国家收入，让我国能有稳健的财政基础，为所有新加坡人创建更好的未来。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天就2022财政年预算案发表面簿贴文，提到这一点。

他说，政府部门已经竭尽所能谨慎支出。来自储备金的投资收入占了总收入的超过20%，这是新加坡最大的收入来源。要不是有储备金，新加坡就必须把消费税或个人税调高超过一倍，财政预算才能收支平衡。

“为了创建更好、更亲环境和更具包容的未来，我们须要增加收入资助这些计划。”

王瑞杰提到，财政部长黄循财昨天在国会列出了系列增加收入的措施，包括征收更高的碳税、增加高收入群的个人所得税、房地产税、消费税，以及豪华车的附加注册费等。消费税的调高，将用于照顾年长者。即使如此，这只能应付额外医疗开支的一部分。

他指出，他在2018年已提出调高消费税的需要，但鉴于冠病疫情，推迟了计划。不过，国家需求不断增加，也变得更迫切。

但考虑到物价上涨，政府理解国人对现阶段调高消费税的担忧。黄循财因此宣布，我国明年才开始上调消费税，并分两年进行。

为减轻消费税增加对所有新加坡人的影响，政府早前推出60亿元的“定心与援助配套”，并准备再注入6亿4000万元。

王瑞杰强调，在新加坡，财政预算从来不单只是为来临一年分配资源，而是为未来制定战略蓝图。2022财年预算案也是如此。

“终究，每个人都须要为我们的共同未来出一份力，而更有能力者贡献更多税。希望新加坡人能明白采取这些举措的必要，以及这么做对我们作为一个民族、一个国家的持续发展的关键作用。”