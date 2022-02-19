野猴闯校园跃上屋顶 师生锁窗避难

野猴闯进小学大闹！有学生目睹野猴跃上四楼屋顶，师生紧锁课室窗门避难。

这起事件发生在前天（2月17日）早上近9时，崇福小学校园内出现一只野猴子，《新明日报》接获家长黄先生（46岁，工程师）通报。黄先生告诉记者，校方在周三（16日）早会已提醒学生要留意猴子，也派人在猴子常出没的地点守着，怎料前日就传来有猴子进入校园的消息。他从儿子口中得知校方曾提醒学生要避开猴子出没的地点。

“我们家长的群组众说纷纭，有人说是一群猴子出没，但我们没收到校方的通知，所以也不清楚情况，难免会担心。”

记者走访学校，一名家长冯先生（42岁，自媒体）透露，9岁儿子前天提及猴子之事，但没听闻有人受伤。冯先生的儿子告诉记者，前天早上8时45分左右，看见一只猴子跃上四楼的屋顶，他的朋友吓得尖叫。随之校长通过播音系统表示，要求教师把课室的门窗锁好，但休息时间学生可照常到食堂用餐。

另一名等待接小孩的女佣珍（28岁）则指出，就读四年级和六年级的小雇主前天告知，总共有三只猴子，它们曾一度被锁在厕所。

事后有保安打开厕所门，猴子趁机逃走。不愿透露姓名的清洁工则表示，有关当局随即到校园抓猴子。

完整报道，请翻阅2022年2月19日的《新明日报》。

