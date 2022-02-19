两岁儿独爱垃圾车 母带儿“追车”

2岁男童对垃圾车痴迷，母亲曾带儿子“追尾”，车商马赛地特别定制一台垃圾回收车模型，赠送男童。

男童母亲陈淑珍（35岁，家庭主妇）告诉《新明日报》记者，小儿子1岁时，一家五口住在她父母位于实龙岗的私宅，当时他已经对垃圾车着迷了。

“当垃圾车经过门口，发出倒垃圾与压缩垃圾的隆隆声时，儿子都会被声音吸引，兴奋地爬到门口观望。”

垃圾车离开后，儿子有时会闹，她只好抱着儿子“追尾”，从家走到路口约500米，让儿子看着垃圾车离开。

“有次带儿子出门，在东海岸一带发现有垃圾车，儿子就兴奋地喊‘follow!’（跟着），我就一直开车在垃圾车后面跟了约一个小时。”

她透露，儿子2岁时，与任家庭医生的丈夫带着另外4岁与6岁儿子，搬到勿洛一带的公寓后，儿子无法再近距离观察垃圾车，车经过的时间又不同，儿子看不到就会哭闹。

于是她去年11月发电邮询问胜科环卫，有关垃圾车途经公寓的路线与时间表，也询问是否有售卖垃圾车模型，但可惜没有。

不过，在胜科的穿针引线下，出产垃圾车的马赛地（Mercedes Benz）公司找到她，表示会特制一辆垃圾车模型送儿子。

“我昨天（2月18日）带儿子到班丹花园的马赛地展销厅，高层将模型送给儿子，他非常高兴。”

完整报道，请翻阅2022年2月19日的《新明日报》。