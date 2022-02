约30万人将受益 4月起雇主须为特定客工 购初级医疗计划获健保

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生宣布这个决定时指出,长远来看,为客工提供良好、负担得起和可持续的初级医疗保健服务对客工和雇主都有利。雇主每年须为每个客工支付108元至138元,确切收费将根据指定医疗业者的收费来定。

从4月1日起,雇主必须为所有住在宿舍,以及建筑、海事和加工业的客工购买初级医疗服务,以保障他们的基本医疗需求。估计将约有30万客工受益。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天(2月19日)为本地首个客工专属医疗中心开幕时,宣布这个决定。他说,长远来看,为客工提供良好、负担得起和可持续的初级医疗保健服务对客工和雇主都有利。

按计划,从4月1日开始,雇主必须为所有新抵境以及要更新工作证或更换雇主的工作准证和S准证持有者,付费参与“初级医疗计划”(Primary Care Plan,简称PCP),否则人力部不会签发新的工作证件。至于工作证还未到期的客工,也必须在3月31日前纳入计划中。

陈诗龙说:“初级医疗计划旨在满足大部分客工的基础医疗与保健需求,让客工有了这些服务而可以感到安心。”

为了确保不被滥用 客工每次看诊须自付5元

他指出,这个安排可让雇主更能确定具体成本,并可进一步保护他们免受意外医疗与保健费用的影响。

雇主每年须为每个客工支付108元至138元,确切收费将根据指定医疗业者的收费来定。

陈诗龙说:“当局会根据客工住所与医疗中心的距离,将他们自动注册到各别中心。这将更方便他们寻求护理,并有助于建立稳固的医患关系。”

为了确保医疗服务不被滥用,客工每次看诊时自付5元,如果是远程看诊则2元。这些费用涵盖基本医疗服务,如体检、看诊和接送服务等。

根据人力部的文告,年费可每月交付,而固定付费也可确保雇主免于积累付款。人力部去年底设立客工医疗保健系统,这个新计划是其中一个项目。

至于住在社区内、且不属于建筑、海事与加工业的客工,他们的雇主也可以选择参与初级医疗计划,但并非强制性。这些客工的共同承担额(co-payment)可通过雇佣合约或集体协议商定,不过法律规定每次收费不得超过客工固定月薪的1%,或5元,取其高者。

新加坡建筑商公会(SCAL)第一副会长兼商会人力与政策委员会主席李家兴认为,新计划有助于保护和照顾帮助我国建设和维持经济的客工。

李家兴也是两顺建筑公司(Lian Soon Construction)主席。他受访时说:“客工的健康和福利是许多雇主的首要考量。有了这个计划,客工就容易获得优质医疗与保健服务,同时可确保雇主负担得起医疗成本。”

陈诗龙强调,即使有了初级医疗计划,当局仍会与医疗业者和非政府机构合作,持续有系统地提升客工的健康保障。

他举例说,当局通过口腔及慢性病与疾病管理项目(Management of Oral and Chronic Conditions and Ailments,简称MOCCA),促进客工对口腔健康、体检重要性的认识,并将他们与适当的初级医疗保健合作伙伴联系起来,可让他们及时获得医药援助。