我国住院病患增至1491人 入住加护病房者达43人

截至昨天中午，我国住院的冠病病患增至1491人，比前天多了33人。在加护病房治疗的病患也从前天的39人增至43人，需输氧的病患维持在182人。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，本地再有四人因冠病并发症逝世，累计死亡病例为941人。

本地昨天新增1万5836起确诊病例，比前天的1万8094起少了2258起。有1775起病例是通过核酸检测（PCR）确诊，其中1704起是本土病例，71起从境外输入。

通过抗原快速检测（ART）确诊的病例有1万4061起，包括1万3995起本土病例和66起输入病例。病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

每周社区病例增长率从前天的1.46增至昨天的1.54。过去一天有1万5217人出院或完成隔离。

新增本土病例中占比最多的是20岁至39岁的病患，有5250人。

60岁及以上的年长病患有3050人，11岁及以下的儿童病患则有1915人。

在加护病房接受治疗的冠病病患中，29人在60岁及以上、10人介于40岁至59岁，1人介于20岁至39岁，另有三名11岁及以下的儿童。

截至前天，全国人口中的90％已完成基本疫苗接种程序，65％已注射追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂。在过去28天确诊的25万零715起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.3％需要输氧，0.05％在加护病房，0.03％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计达56万7355起。