外交部长维文医生今天起至22日出访挪威和法国。

外交部昨天傍晚发文告宣布这项消息时说,维文将在奥斯陆和挪威外长惠特费尔会面,对区域和全球发展交换意见。

维文会续程到法国巴黎,出席22日举行的首届印太地区部长级论坛(Ministerial Forum on Cooperation in the Indo-Pacific),并联合主持一场关于互联互通和数码问题的圆桌讨论。