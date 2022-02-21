年龄介于19至22岁 涉华侨银行骗案 13男女落网七被控

刑事侦查局的警员是在2月16日与17日展开的全岛执法行动中，逮捕九名年龄介于19岁至21岁的男子和四名年龄介于19岁至22岁的女子。

13名年龄介于19岁至22岁的年轻男女因涉及华侨银行钓鱼骗案，被警方逮捕，其中七人已在上周五被控，另六人正协助警方调查。

警方昨晚（2月20日）发文告说，九名年龄介于19岁至21岁的男子和四名年龄介于19岁至22岁的女子涉嫌参与当局在去年12月至今年1月接获的华侨银行钓鱼骗案，被警方逮捕。

文告指出，自去年12月华侨银行钓鱼短信诈骗案被揭发后，警方便密切关注有关通报。经过详细调查，警方确认13名参与华侨银行钓鱼骗案嫌犯的身份。

刑事侦查局的警员是在2月16日与17日展开的全岛执法行动中，逮捕13名嫌犯，并查获一组手机、银行卡、SIM卡、2760元的现金，以及两只劳力士手表，总值3万5600元。

七嫌犯将所获银行户头控制权 交给两身份不明者

七名男嫌犯2月18日在贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，协助他人保留或转移赃款的罪名下被控上法庭。一旦罪成，他们可面临最长10年监禁，或最高罚款50万元，或两者兼施。他们目前被还押，接受进一步调查。另六名嫌犯正协助警方调查。

据《今日报》报道，法庭文件显示七名被控的男嫌犯是：郑明彦 （19岁）、孔嘉权 （19岁）、苏俊炎（19岁）、白勇容 （19岁）、穆罕默·德海尔丁·依斯干达 （20岁）、林凯泽 （21岁），以及梁俊贤（21岁）。

去年12月左右，七名男嫌犯各自获得至少一个银行户头的控制权，并将这些账户的控制权交给两个身份不明的人。嫌犯被指有足够理由知道这些身份不明的人从事的是犯罪行为。

据报道，法庭文件也指出，梁俊贤和孔嘉权曾因参加私会党，及与其他男子殴打四人而被控上法庭。

另外，苏俊炎涉嫌在去年7月欺骗渣打银行而面对其他控状。

华侨银行钓鱼短信诈骗案共有790名客户受害，损失金额多达1370万元，其中80%是在去年12月23日至30日之间遭盗取的。华侨银行从1月8日起，便开始向受影响的客户发放全额赔付。

自2022年以来，有更多受骗的客户陆续报警，华侨银行也主动联系那些没有意识到自己受网络钓鱼骗局影响的客户，受害人数和损失金额因此都激增。据了解，个别客户损失的金额介于数千元到几十万元。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明日前在国会针对华侨银行钓鱼短信诈骗案发表部长声明时说，有关骗案的调查还在进行。截至2月13日，警方已冻结121个本地银行户头，取回约200万元的骗款。另有大约220万元汇入了89个海外银行户头。

陈国明也指出，警方在调查涉及骗案的本地IP地址和银行户头，并与国际刑警组织和外国执法机构合作，追查转移到海外的款项和诈骗网站的持有人。

警方说，当局会竭尽所能追查任何涉嫌参与诈骗的人，并严正看待任何涉及诈骗的行为，严惩不法之徒。

警方劝请公众提高警惕，若不要陷入骗案，成为骗子同伙，公众应拒绝将个人的银行户头或手机线路借给他人使用。若对方拿这些账户或手机犯罪，账户或手机持有人也得承担责任。