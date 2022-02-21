跨岛线全长约56公里 裕廊与大士之间料设四站

拟建中的地铁跨岛线预计全长约56公里，最后一个阶段兴建的西向路线将介于裕廊和大士，预计会设有四个地铁站。

陆路交通管理局早前只透露跨岛线（Cross Island Line）总长超过50公里。它日前为跨岛线第三阶段路线和车厂的机电工程服务招标。根据《联合早报》获得的招标文件，这条我国最长的全地下地铁线预计全长约56公里，第三阶段的西向路线约长13公里，介于裕廊和大士，共有四个地铁站，其中两个是转换站。

由于地铁站之间的距离较长，沿途也将建造两座隧道通风建筑。

将在莱佛士乡村俱乐部原址兴建西部地铁车厂

此外，陆交局将在莱佛士乡村俱乐部原址兴建跨岛线的西部地铁车厂，以及一座与地铁车厂结合、可容纳350名工作人员的多层巴士车厂。这个地段目前正在兴建地铁综合测试中心，以及其他交通相关设施。

至于跨岛线东部的车厂则设在樟宜东，占地57公顷，属第一阶段路线的工程，将为70列列车提供维修保养和停放设施。

跨岛线是我国兴建的第八条地铁线，政府在2013年初宣布要兴建这条新地铁线时，只提到它将从东部樟宜往西横贯整个新加坡到裕廊工业区，并未提到衔接大士。

已动工兴建的第一阶段路线约长29公里，有12个地铁站，从东部的航空园站连接到光明山，途经罗央、白沙、淡滨尼、后港、实龙岗北和宏茂桥。

至于第二阶段工程，以跨岛线全长56公里来计算，该阶段预计约长14公里，从光明山往西延伸，途经武吉知马、金文泰和西海岸，再衔接到第三阶段的裕廊和大士。

陆交局发言人说，第二阶段路线的深入工程研究预计会在今年较迟时候完成，以确定地铁站的位置和设计。它将途经中央集水地带自然保护区，这段地铁线将从地底下穿过。

陆交局日前已为第三阶段的深入工程研究展开招标，以委任咨询顾问协助设计该阶段的地铁路线和地铁站，以及拟定相关的技术规范。

针对下来两个阶段的路线，陆交局受询时并未透露跨岛线的总长度，只表示第二和第三阶段的路线还未敲定，只有在完成深入工程研究后才能确定地铁站的位置。

跨岛线通车初期将采用客容量较大的六节车厢列车。据知，每节车厢两边将各设五个车门，方便乘客迅速上下车。若需求提高，日后可加长到八节车厢，地铁站的设计也可容纳八节车厢列车。

这条新地铁线全线落成后，首几年每天乘客量料超过60万人次，长期可增至超过100万人次。