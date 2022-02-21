沈文才中学成绩并不理想。为专攻数学，他曾把10年历届考卷几乎每一题都做10遍。

沈文才（52岁）原以为长大后会接手父亲的虾面摊，完全想不到有一天会成为投资银行的董事总经理。

上小学时，每逢星期日、公共假期和学校假期，他都到小贩中心帮父亲卖虾面。那时父亲每年只在大年初一休息，他平时会卖幼面、米粉和粿条，但大年初二只卖大份米粉面，因为顾客一早就来排起长龙，这样沈文才就只须记得顾客先后，不会出错。

沈文才中学的成绩不理想，为专攻数学，他把10年历届考卷几乎每一题都做10遍，终于如愿进入新加坡国立大学念机械工程。

大二那年，父亲退休停卖虾面，沈文才当起调酒师赚零用钱。为加快调酒不让顾客扫兴，他使出当年父亲大年初二卖面的策略，只调制波本可乐一种鸡尾酒，效率果然大幅提升。

毕业后，沈文才在星展银行面试时说了这件事，对方欣赏他的应变能力，于是录取他。沈文才认为，父亲做生意的经验给了他启示：“当需求大于供应时，就得减少选择”。

然而沈文才当时不太重视人际关系，因此毕业后的这第一份工作表现不理想。他到英国修读金融学硕士后回国，在渣打银行工作，上司给了他许多机会，他也更积极与人交流，改善人际关系，事业才逐渐有起色。

沈文才过后在花旗银行任职期间外派到中国两年。他认为这段工作经历，不仅提升了他的华语水平，也为他后来当上瑞士银行董事总经理铺好了路。

沈文才目前已离开银行界，在海内外大学担任讲师。他在领英上写作，与学生分享职场心得。因冠病疫情他无法出国工作，期间写了一本《小举动大前程》，一度在亚马逊Kindle求职类书籍榜上排行全球前10名。