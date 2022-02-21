重组蛋白神奇在哪儿？ 一文看懂Novavax疫苗

我国卫生科学局2月14日宣布为诺瓦瓦克斯（Novavax）冠病疫苗开绿灯，将它纳入全国疫苗接种计划，供18岁及以上人群用作基本疫苗和追加剂。

这款新疫苗与目前主流冠病疫苗有何不同？效力如何？副作用有哪些？适用于哪些人群？zaobao.sg带你快速了解。

有何不同？

诺瓦瓦克斯冠病疫苗，又称NVX-CoV2373或Nuvaxovid疫苗，是由美国制药公司诺瓦瓦克斯（Novavax）研发的冠病疫苗。

Novavax疫苗同样需要注射两剂，两剂间隔21天。不同于现有的mRNA疫苗（如辉瑞、莫德纳）、灭活疫苗（如科兴）或腺病毒载体疫苗（如阿斯利康），诺瓦瓦克斯疫苗属于重组蛋白疫苗。

灭活疫苗是将弱化或灭活过的病毒注入体内，mRNA疫苗是教人体产生触发免疫应答的蛋白质。重组蛋白疫苗则是挑选出病毒蛋白中特定的部分注射入体内，并激发免疫反应。

诺瓦瓦克斯疫苗正是挑选了冠病病毒中的刺突蛋白，先将其植入细胞培养，待细胞长出病毒蛋白质后，再加以纯化，最后制成疫苗注入体内。当免疫系统侦测到冠病病毒蛋白后，就可以产生免疫反应。

由于疫苗中的病毒蛋白是经过挑选和纯化，被认为不会导致感染，因此重组蛋白疫苗的安全性相对更高。

重组蛋白技术并非新技术，亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授早前接受《联合早报》采访时表示，重组蛋白冠病疫苗与乙型肝炎疫苗作用原理相同，在本地已沿用超过30年。

诺瓦瓦克斯公司总部位于美国马里兰州盖瑟斯堡。（彭博社）

效力如何？

根据诺瓦瓦克斯疫苗的第三阶段临床试验结果，这款疫苗防感染效力为90.4%，预防中症和重症效力高达100%。

得出上述数据的临床试验在美国和墨西哥119个地点展开，共有近3万人参与。其中，安慰剂组别共63人染疫，10人重症，4人重症；而疫苗组仅14人染疫，均症状轻微。

不过，临床试验期间，流行于美国和墨西哥是阿尔法毒株。诺瓦瓦克斯疫苗是否能应对传染性更强的德尔塔毒株，以及目前正席卷全球的奥密克戎毒株？

诺瓦瓦克斯公司2021年12月22日于官网发布声明称，其追加剂和青少年研究的数据显示，两次注射诺瓦瓦克斯疫苗后，能对奥密克戎等其他变种病毒产生“广泛的交叉反应”（broad cross-reactivity）。这种交叉反应在注射第三针后还会加强。

同一份声明中，诺瓦瓦克斯研发总裁格兰（Gregory M. Gleen）还提出了在冠状病毒持续进化的背景下，研发奥密克戎疫苗的必要性。他说，诺瓦瓦克斯公司已经克隆并特征化（characterized）奥密克戎刺突蛋白疫苗，并将很快进入生产阶段，临床试验预计将在2022年首季度开始。

副作用有哪些？

基于其作用原理，重组蛋白疫苗通常比mRNA疫苗副作用更轻。

据《大西洋月刊》比较，注射完诺瓦瓦克斯疫苗后只有约40%的人感到疲劳，而注射辉瑞和莫德纳疫苗后感到疲劳的人分别超过55%和65%。

诺瓦瓦克斯公司称，其冠病疫苗整体耐受性较好，受试者接种后只出现常见反应，如注射部位的暂时性疼痛、头痛、肌肉酸痛和疲劳。

上述常见反应与我国卫生科学局列出的副作用基本一致。卫生科学局还指出，副作用一到三天后就会消退，但一小部分接种者在注射诺瓦瓦克斯疫苗后可能出现严重过敏反应。一旦出现严重过敏反应，则不应注射第二剂。

或适用于青少年 进一步提高本地接种率

对于尚未接种疫苗人群来说，诺瓦瓦克斯疫苗的出现意味着多了一个选项。

若是因为对mRNA技术有顾虑，那么重组蛋白技术是一项相对成熟的技术，而且可以在不感染的情况下，帮助人体免疫系统产生抗体。若是对副作用有顾虑，重组蛋白疫苗的副作用更轻，且一到三天就会消退。因此，诺瓦瓦克斯疫苗投入使用后，或许将进一步提高本地疫苗接种率。

另外，诺瓦瓦克斯疫苗也可以作为追加剂，供不适合注射mRNA疫苗追加剂的人接种。

但是疫苗专家团也指出，虽然诺瓦瓦克斯疫苗作为追加剂，可显著提高抗体水平，但与mRNA疫苗相比，增幅较低；效能较高、产生免疫反应较强的mRNA疫苗仍是更好的选择。

诺瓦瓦克斯是否适用于青少年和儿童施打？美国一项针对12岁至17岁少年的后期临床试验结果显示，在德尔塔变种毒株肆虐期间，诺瓦瓦克斯疫苗对抗冠病的有效性高达80％。

我国目前正在评估诺瓦瓦克斯疫苗在18岁及以下人群施打的可能性。通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生2月15日在国会回答口头询问时说，当局会评估上述研究数据，并继续关注诺瓦瓦克斯疫苗对儿童及少年的效能和安全数据。

至于严重免疫缺陷者，由于仍没有相关的疫苗安全和效能数据，当局并不建议他们接种这款疫苗。

37国批准使用

印度尼西亚早在2021年11月已批准诺瓦瓦克斯疫苗投入紧急使用，是全球最早批准该疫苗的国家，甚至比世界卫生组织早一个多月。

据疫苗追踪网站Vaccine Tracker统计，截至2月20日共有36个国家批准使用该疫苗。

这些国家主要集中于欧洲，包括英国、法国、德国、意大利、挪威、葡萄牙等，欧洲以外的国家包括澳大利亚、新西兰、加拿大、韩国和新加坡。

据路透社2月8日报道，诺瓦瓦克斯原本计划在2022年向全球供应的20亿剂疫苗，但目前只完成了一小部分。原先诺瓦瓦克斯公司计划2021年1月起向英国等欧洲国家运输疫苗，但该公司发言人称，运输计划已被延迟。

早前以订购5100万剂诺瓦瓦克斯疫苗的澳大利亚政府已收到首批疫苗，并于2月21日正式开始施打。

疫情“终结者”？

除了副作用更轻，诺瓦瓦克斯疫苗的定价也比mRNA疫苗来得低。

此外，诺瓦瓦克斯疫苗也无须低温储藏，摄氏2至8度的常规冰箱就能保持疫苗稳定。

这款效力高、价格低、易储存的新疫苗能否经得住奥密克戎毒株的考验？或许很快就见分晓。