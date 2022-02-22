【活力乐龄系列三之二】用镜头走入人群 退休人士乐当摄影义工

64岁开始学摄影并不迟。现年68岁的许艾力热衷于体育竞赛摄影，还成为摄影义工，精彩照片常被官方团体采用。退休后的他不但没有与社会脱节，反倒用镜头走入人群，记录人生百态，结交各界友好。

拍摄体育竞赛反应要快，观察力要强，有时还得从早上守候到烈日当空，或趴或蹲等候精彩的一瞬间，甚至是背着至少5公斤的摄影器材趴趴走。但是许艾力（Eric Koh）却当它是运动，借此锻炼身体，乐此不疲。

许艾力受访时说：“我退休时准备好好享受生活，经常和妻子、朋友出国游玩，聚餐喝茶。我也参加ActiveSG举办的活动，保持健康。”

“这样的生活很写意，但没多久，我开始觉得应该投入时间为社区做出贡献，而不是24小时都花在自己身上，那生活会更有意义。”

他在退休一年后，到当年的新跃大学和拉萨尔艺术学院（LASALLE）学摄影，希望掌握各种摄影技术，而不只是拿手机拍照。

他在2018年加入ActiveSG的“尼拉团队”（Team Nila），在疫情前每周有两三次为体育理事会或体育团体拍摄各种竞赛。

保持与时并进 掌握数码技能

义工活动深化摄影技巧，也推动他与时并进，掌握数码技能。

许艾力说：“我刚刚成为义务摄影时，觉得有很多东西要学，就从网上搜寻各种资讯和视频，自己摸索摄影技巧、照片修饰。”

除了体育竞赛，他也经常学以致用，例如拍摄城市景物、烟火表演、嘉庆节日、飞禽鸟类、世界一级方程式赛车。随着经验的积累，许艾力越来越得心应手，处理照片的速度也加快了。

他说：“因为多学多用，我也学会使用数码工具。以前我只会用WhatsApp发信息，现在因为当义工，经常和别人互动，渐渐地我也学会使用不少数码工具，例如用视讯会议平台Zoom来开会。”

许艾力在去年世界乒乓球职业大联盟主办的世界杯决赛，拍下韩国女将田志希的专注神情。（图／受访者提供）

认识更多朋友 扩大生活圈子

许艾力说，义工活动让他认识许多活跃乐龄、志同道合的人，也有机会和年轻人接触。

“最近我为田径竞赛摄影，就认识了一名64岁还在跑1500米赛跑的选手，他是年纪最大的选手，跑起来却非常优雅。”许艾力说。“看到我这个年龄的人还依然活跃、健康，令我颇受启发。”

他说：“同时，看到年轻人热衷摄影，腾出时间来当义工，我觉得非常难得，有时我会与他们分享自己的经验，例如哪个角度可能比较理想。不过我也向他们学了很多，发现新的视角！”

“我由衷感激社区团体给我提供很多拍摄体育竞赛的机会。参与尼拉团队，我更能保持活跃，扩大社交圈子，也有机会回馈社会。”

尼拉团队是ActiveSG体育俱乐部的志愿团队，欢迎公众报名参加活动和培训。“乐龄冠军计划”（Silver Champions Scheme）更专为60岁或以上人士而设，鼓励他们通过体育义务活动，继续保持活跃生活。

请上网了解更多详情和报名：https://www.myactivesg.com/whats-on/team-nila-sport-volunteer-drive

幸福老龄化新计划 鼓励关爱、贡献、联系

幸福老龄化行动计划是人口老龄化课题部长级委员会在2015年推出的计划，以协助国人更活跃地迈入老年。

2017年，委员会也推出“活力乐龄SG”运动，以推行行动计划，并鼓励活跃乐龄。

为确保能继续满足当前和未来年长者的需求，协助他们迎接挑战、掌握新机会，幸福老龄化行动计划更新版将注重三大要点：

关爱：通过预防性保健和活跃乐龄活动，协助年长人士采取主动，保持身心健康，提高生活素质。 贡献：鼓励年长人士学习、就业或参与志愿工作，鼓励他们继续利用他们的专长和经验，主动做出贡献，保有坚韧性。 联系：通过数码平台、具有“甘榜精神”的跨代支持网络，和具包容性的设施，确保乐龄人士和家人与社区紧密联系。

想知道如何成为心境年轻、身心健康的乐龄，请浏览活跃乐龄网站：www.ifeelyoung.sg

【本文由活力乐龄SG呈献】