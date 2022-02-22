逐步迈向与冠病共存 公交乘客量去年恢复至疫前68%

随着我国迈向与冠病共存，越来越多人回返工作场所和外出，去年整体公共交通的每日平均乘客量比前年上升超过4％，恢复到2019年疫前约68％的水平。

公共交通涵盖地铁、轻轨列车和公共巴士服务。

根据陆路交通管理局昨天（2月21日）提供的最新数据，公交去年的日均总乘客量达525万9000人次，比2020年的504万人次多了21万9000人次，增幅约4.35％。

其中，公共巴士乘客量从前年的日均287万8000人次增至去年的300万8000人次，多了13万人次（4.52％）；地铁去年的日均乘客量也比前年的202万3000人次增至去年的210万人次，增加了7万7000人次（3.81％）；轻轨的日均乘客量则从前年的13万9000人次升至去年的15万1000人次，增多1万2000人次（8.63％）。

去年的公交日均乘客量恢复至2019年的68.38％，比2020年高2.85个百分点。2019年的公交日均乘客量约769万1000人次。

除了公交，德士和私召车的载客趟次同样呈上升趋势。德士去年日均载客23万2000趟，比前年的21万9000趟多1万3000趟（5.94％）；私召车去年日均载客32万1000趟次，比前年的29万7000趟多8万9000趟（8.08％）。

从今年1月1日起，多达一半可在家办公的员工可回返公司上班，这带动了公交、德士和私召车的需求。

上个月，公交乘客量日均578万5000人次，比去年日均高出9.09％。同个月的德士日均载客趟次比去年日均多4.31％，共24万2000趟；私召车日均载客趟次也增加3.43%，达33万2000趟。

新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士认为，公交乘客量主要受当局对回返公司工作的限制所影响。除非全面且基本上硬性规定员工回返公司上班，否则，公交乘客量要回到疫前的水平还需好几年。

“如果企业继续采纳灵活和混合的工作安排，即使到了今年底，甚至是明年，公交乘客量估计还无法回到2019年的水平。”

至于德士和私召车，特斯拉说，这两者面对的变数会较多，主要受政府对社交聚会和疫情的管制措施影响。

陈姓德士司机（68岁）说，今年开年后，由于农历新年来得较早，公众纷纷出外办年货，所以他的生意有所好转。可是春节过后，客人又稍微少了。

对于德士车资即将调高，这位司机坦言，调高后的首几个星期生意难免会下滑，等公众适应新收费了，情况才会慢慢改善。“希望到时租金不要跟着起，否则（调高收费）对我们的帮助不大，尤其油价已经涨得很厉害了。”