黄循财：应对更动荡不确定后冠病世界 公平和累进税制有助团结社会

财政部长黄循财昨天接受美国全国广播公司商业频道访问时说，为缩小收入或贫富差距，财力较强的人应缴更多税，我国也继续研究各类财富税，包括资本利得税、股息税，以及直接对个人征收净财富税。

公平和累进的税制有助团结社会，以应对更加不确定和动荡的后冠病世界。

财力较强的人因此应缴更多税，我国也继续研究各类财富税，包括资本利得税、股息税，以及直接对个人征收净财富税（net wealth tax）。

财政部长黄循财昨天（2月21日）接受美国全国广播公司商业频道（CNBC）访问时说，征收这类财富税的挑战在于，财富和资金具高度流动性。“如果我们实施净财富税，但其他司法管辖区没有相似税务，财富很容易从新加坡转移到另一个地方。”

要评估个人财富也是非常复杂的工作。黄循财因此表示，我国虽不排除任何开源的选项，但必须务实。“这也是我们为何在预算案中，决定主要通过现行方式，即房地产税和豪华车附加注册费，来征收财富税。”

黄循财上周五发表2022财政年预算案声明，宣布增加高收入群体的个人所得税，以及对高档住宅和豪华车征收更多税。

我国也在探讨规定大型跨国企业补足税款，确保它们缴付至少15％的最低实际税率。

针对这会否降低新加坡的竞争力，黄循财强调，我国从来都不只是依靠优惠税率来争取投资。随着全球迈向推行最低实际税率，我国须加倍努力加强税率之外的竞争力，包括基础设施、劳动队伍的能力，以及继续加强整体商业环境，让它更具吸引力和利于经商。

政府正在研究这些方方面面，确保新加坡仍是全球最好的经商地点之一。

黄循财说，2008年全球金融危机暴发以来的10多年里，世界的不确定性增加、工资差距拉大，雇员对他们在职场的前景也更加焦虑。

我国已采取措施缩小收入不平等。下来五年，政府将投入近90亿元，通过就业入息补助（Workfare）和渐进式薪金模式，确保低收入雇员的薪金增长速度依然快于薪金中位数。

今年的预算案着重进一步缩小收入或贫富差距，以更新和加强我国社会契约。黄循财说：“我们不反对人们生活得更好、赚得更多、积累财富。”

可是，政府希望每个人都各尽其责，缴纳自己应缴的税，而财力更大的人税务方面的贡献应更大。

黄循财说，进入后冠病的新时代，未来将更不确定、更动荡，我国也得面对更多颠覆性的干扰。政府此次的调整是要确保税制是公平和累进的，有助社会团结在一起，迎向前方挑战。

经济增长面对下行风险

以美国为首的西方国家近期一再指俄罗斯即将入侵乌克兰。如果冲突爆发，大宗商品、石油和天然气价格可能飙升。

针对我国是否做好应急计划，黄循财说，政府密切关注情况，如果情况恶化，将毫不犹豫地动用全部财政力量来保持经济运行、助本地雇员保住工作，以及尽量减少任何长期的经济创伤。

我国经济预计能在2022年增长3％至5％。但黄循财说，乌克兰紧张局势与潜在冲突、通货膨胀、供应链中断，甚至是与冠病疫情相关的风险，都不能排除。因此，经济增长和通货膨胀的风险都偏向下行。

展望未来，我国也在投资于新的能力，和实现经济去碳化。

今年的预算案宣布将逐步调涨碳税。黄循财说，尽管碳税只落在约40家本地公司身上，但已涵盖我国超过八成的碳排放。碳税也会通过电费涨价等方式，渗透到经济的其他部分。黄循财因此认为，我国碳税制度是非常全面的。