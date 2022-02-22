蔡康济说，他上理工学院时发现本地没有可供青少年安全探索科技的平台，想要请人分享经验也找不到渠道，因而萌生设立义工团的想法。团队希望通过课程协助培养科技人才，另外也教导学生有关网络安全、数据隐私以及如何防止网络霸凌等实用知识。

小时候较少机会接触电脑，上理工学院选修资讯通信课程后才发现自己连电脑都不怎么会用，相关知识和技能也远远落后于同学。如今22岁的蔡康济不希望热爱科技的青少年像他当年那样感到彷徨无助，便召集义工队来协助他们。

蔡康济在2019年底和志同道合的朋友发起筹组Cyber Youth Singapore（简称CYS），这个义工团队如今已有60多人。

蔡康济说，他上理工时发现本地没有可供青少年安全探索科技的平台，想要请人分享经验也找不到渠道，因而萌生了自创管道的想法。

CYS有两个目标，一是通过课程、工作坊和编程马拉松等协助培养科技人才，二是走进校园，教导学生有关网络安全、数据隐私以及如何防止网络霸凌等实用知识。

蔡康济说：“这两方面都非常重要，都是我国打造可持续数码未来的关键。”

他指出：“尤其是教育部开始为每个中学生提供个人电脑后，学生就更有必要了解其中的风险。例如最近常发生骗子假冒银行欺诈，青少年是骗子最常瞄准的目标，我们就教他们如何预防。”

不过，这个工作有一定的难度，包括一些学生自以为很懂科技，不愿意接受他人指导。“我们义工会以年轻人对年轻人的方式与他们交流，效果比老师教学生更好，学生们也更愿意聆听我们的意见，培养安全使用科技的好习惯。”

在培养人才方面，蔡康济希望争取同更多企业合作，为有意向科技专业发展的青少年提供更多学习、实习和就业机会。

蔡康济的长远目标是触及全国青少年，协助推动我国的数码可续性。CYS近期加入官方发起的数码益终身（Digital For Life）全国运动，在资讯通信媒体发展局的支持下，这个青年义工团队离实现目标就更近一步了。