11岁起照顾瘫痪母 小当家完成A水准考试

父母离异、母亲8年前摔倒导致全身瘫痪，女生11岁起成了“小当家”负起重担，但不向命运低头的她，多年来凭借身边人的支持和鼓励，完成A水准考试，而如今母亲也稍有好转，让她欣慰不已。

来自华侨中学（高中部）的黄思洁（19岁）有段坎坷的过去，父母在她不到几个月大时，因父亲的婚外情而离异。她与哥哥是母亲独自一手拉拔长大的。

2014年，11岁的黄思洁在家里突然听到一声巨响，跑出房间只见母亲徐文心（49岁）瘫在地上无法动弹。母亲紧急入院后，被医生诊断出脊椎严重损伤，全身瘫痪，四肢完全丧失了感觉及行动能力。医生当时判断她或终身卧床不起。

黄思洁受访时忆述，“那时母亲连自己的眼泪都无法擦拭，只能无助地躺在病床上，我当下知道我有责任撑起这个家。”

黄思洁的母亲在医院熬过了艰难的六个月后，终于可以坐着轮椅出院。然而，正处于叛逆期的哥哥也在这个时候选择跟随父亲离去，照顾母亲的责任便落在了黄思洁肩上。

黄思洁从小五开始就过着和同学不一样的生活。她每天一下课就马上冲回家照顾母亲，不仅得买菜做饭，还必须扫地洗衣。

家里断了经济来源，母女过着非常节俭和简朴的生活，但黄思洁没有向命运低头：“我没有机会上任何补习班，但是这却使我在学业上非常自律。”幸运的是，徐文心在通过物理治疗后，四肢渐渐地恢复了部分的感觉与行动能力。3年前，她的双手恢复部分知觉，尽管还需要以轮椅代步，但目前能从事简单的文书工作。

“在那段最黑暗迷茫的日子里，身边人包括老师与同学、教会的朋友等向我伸出援手。他们的鼓励是对我莫大的安慰。”

她希望到美国深造，攻读经济学，未来成为一名经济学家帮助弱势群体。

完整报道，请翻阅2022年2月22日的《新明日报》。