卤味店瞪眼风波 两男打架被捕

文身男不满被“瞪”先起脚踢人，黑衣男反击一手推他的头，被惹怒的文身男暴打后者，还踢到对方昏迷，全程被店铺电眼拍下，事发后两人都遭警方逮捕。

这起事件发生在昨天（2月22日）凌晨1时10分左右，地点是美芝路的City Gate私人公寓楼下售卖卤味的店铺。

《新明日报》记者过后走访事发地点，卤味店老板朱华亿（40岁）叙述事发经过，并提供电眼视频。

根据第一段视频显示，店内当时只有上述两人，黑衣男买了卤味付款后，离开时转头看向展示柜数秒，岂料被在展示柜前的文身男拦下。

朱华亿说：“文身男当时质问对方为何瞪他，后者表示并未看他，只想加购食物，但文身男不依不饶，还把对方叫出去。”

文身男在店外不断叫黑衣男拨电叫朋友来，对方不回应，仅抬手防御文身男靠近。事后，黑衣男回店拿食物离开，文身男阻拦，黑衣男就一手推开他的头，两人跟着扭打起来。朱华亿见状，马上报警。

在第二段视频中，文身男抓着黑衣男头部暴打，要对方道歉，并拿店内椅子砸人，幸好黑衣男及时闪避。最后文身男一脚踢中对方头部，黑衣男倒地昏迷约2分钟后才苏醒，满嘴是血地挣扎爬起来。

朱华亿称当时曾问文身男为何打人，文身男说对方活该被打。

当时也在场的卤味店合伙人葛小姐（35岁）说，文身男进店却不买东西，还是文身男先踢了对方一脚，黑衣男才会抬手推他。

警方受询时证实此案，27岁男子和34岁男子因涉及斗殴双双被捕，案情仍在调查。民防部队则指在现场将一名男子送往陈笃生医院。

完整报道，请翻阅2022年2月23日的《新明日报》。