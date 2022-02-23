确诊不用慌！七道问答题教你怎么做

ART检测呈阳需要去看全科医生吗？确诊员工是否要向雇主提交病假单？本地确诊病例急剧上升，zaobao.sg整理七道卫生部热门问答题，解答你心中疑虑。

问：我的抗原快速检测（ART）呈阳，但只有轻微症状，需要去全科诊所求医吗？

答：不需要，如果你没有症状或症状轻微，无需到全科诊所或急诊部求医，也无需向卫生部通报病情。检测呈阳后可自我隔离72小时，之后再进行一次ART检测。

若检测呈阴，就可结束隔离

若检测呈阳，继续每日 进行 ART检测，直到结果呈阴，或直到第七天（完成疫苗接种者／12岁以下孩童）或第14天（未接种者／未完成接种者）便可结束隔离

问：若感觉不适，或病情恶化怎么办？

答：保持镇定。乘私召车到附近诊所求医，或通过远程医疗求助。公众可上网（flu.gowhere.gov.sg）查询提供问诊或远程医疗服务的业者详情。

高风险（年长者）或症状严重（胸痛、气短、持续发烧）的患者，或需送院评估观察。

问：确诊员工须向雇主出示病假单吗？

答：雇主不该要求确诊员工出示病假单或康复证明，以免诊所出现为索取病假单的人龙。员工可提交检测结果呈阳的照片或自行检测的视频作为确诊证明。

2022年2月22日下午3时45分，武吉巴督11街的康威医疗集团全科诊所外有超过20人排队看诊，诊所内另有12人候诊。（蔡家增摄）

问：我和ART呈阳者有过密切接触，该怎么办？

答：与ART呈阳者减少接触。在与他上一次接触的24小时内用ART自行检测。

若检测呈阴，当天即可出外活动

若检测呈阳，马上停止所有活动自我隔离。如果没有症状或症状轻微，可遵循第一题流程居家康复

问：收到健康风险通知（Health Risk Notice，简称HRN）该怎么办？能否出外买食物、求医，或上班上学？

答：在24小时内进行ART检测，若检测呈阴可继续正常活动。

收到HRN后有五天观察期。若要外出须每日先进行一次ART检测。

若检测呈阴即可出外活动；

若检测呈阳，马上停止所有活动自我隔离。如果没有症状或症状轻微，可遵循第一题流程居家康复。

接到HRN的公众可到指定自动贩卖机（gowhere.gov.sg/art），领取ART检测仪。

接到HRN的公众可到指定自动贩卖机领取ART检测仪。（梁麒麟摄）

问：我的孩子在接种第二剂疫苗前确诊。他是否需要接种第二剂，完成基本疫苗接种程序？

答：是的，你的孩子应该在确诊后的至少三个月后接种一剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗，进一步加强他们的免疫力。

问：我的孩子最近从冠病康复，但我还没收到为他预约接种第一剂疫苗的短信通知。我该怎么办？

答：如果你的孩子确诊三个月后还未收到短信邀请，可上网（child.vaccine.gov.sg）替孩子登记。另外，如果你的孩子介于5岁至11岁，你可以在星期一至星期四的傍晚7时前，带他到任何一个儿童疫苗接种中心接种第一剂疫苗，无需预约。