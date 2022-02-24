乘首趟渡轮考察 本地多家旅行社期待组团游峇淡岛

本地旅游业者期待重开峇淡岛旅行团，多家旅行社工作人员昨天（2月23日）乘搭首趟“旅游泡泡”渡轮考察当地情况，希望接下来为新加坡游客推出峇淡岛旅游配套。

不过，他们希望印度尼西亚当局扩大旅游泡泡范围，将市中心的商场也包括在内。峇淡岛度假村业者则盼望政府进一步放宽游客的人数限制，让更多人前往度假。

昨天下午3时，渡轮业者BatamFast的首趟旅游泡泡渡轮从丹那美拉码头启程，开往峇淡岛的侬沙（Nongsa）码头。近30名乘客中，有20多人是来自本地九家旅行社的工作人员，他们将在明天海路疫苗接种者旅游通道（VTL）开通首日，乘搭首趟VTL渡轮返新。

前往峇淡岛度假的乘客只有两人，梁欣娱（33岁，行销）与丈夫扎希（Zahid Zameer，36岁，广告业）。两人将在梦帝国度假村（Montigo Resorts）别墅逗留五天四夜，星期天再搭VTL渡轮回国。

梁欣娱说，过几周她将换到新的工作岗位，所以趁这个星期出国游玩。他们原本考虑到澳洲旅游，但觉得峇淡岛度假村比较经济实惠，因此在海路VTL上周宣布后立刻预订了酒店。

“我们就想放松一下，所以不介意待在酒店内，不能到市中心逛街也无所谓……我觉得能够真正出海、在护照上盖章，出国的感觉就跟宅度假不一样。”

印尼上个月24日起，让完成接种的新加坡旅客通过旅游泡泡计划到峇淡岛和民丹岛免隔离旅游。明天起，我国与这两个地点的海路VTL也正式开通，不过旅客只能在指定的度假村范围内活动，不能离开“泡泡”前往市区。

亚太国际旅游业务发展总监林火金说，旅行社在疫情前几乎每个周末都会组团到峇淡岛，其中约八成是为基层居民举办的旅游团。“这种旅游团受到50岁以上的年长居民欢迎，他们喜欢到市中心和商场购物，因为那里的商品价格只有新加坡的三分之一。如果行程不能包括逛街买东西，我们应该会等到限制放宽后，再推出这种旅游配套。”

新世纪旅游企业经理黄桂兴说，自海路VTL宣布以来，他们收到很多顾客的询问电话，接下来也有计划推出三天两夜和七天六夜的旅游配套。

“虽然不能踏出旅游泡泡，还是有人对七天六夜的配套感兴趣，可能就是想要感受一下出国的感觉。我们预计峇淡岛旅游配套将会非常受欢迎。”

峇淡岛侬沙旅游区主席邝造安透露，海路VTL宣布后，旅游泡泡的四家指定酒店共收到300多个预订，其中三天两夜的行程最受欢迎，多数顾客选择费用全包在内的住宿配套。这四家度假村共有750个房间。